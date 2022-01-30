روسيا: لا نهدد أوكرانيا بأى شكل من الأشكال

جدة - نرمين السيد - وأضاف باتروشيف:"حاليا يقولون إن روسيا تهدد أوكرانيا. هذه سخافة تامة! لا يوجد تهديد.. أى تهديد من جانب روسيا". وأشار باتروشيف، إلى أن "الأوكرانيين أنفسهم، بما فى ذلك العديد من المسؤولين، يعلنون أنه لا يوجد تهديد".

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