جدة - نرمين السيد - وذكرت الخلية فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم الأحد، أن "العملية تضمنت تفتيش عدة أهداف مرسومة ورصد تحركات الإرهابيين، التى تحاول بين الحين والأخر التسلل لاستهداف أمن المواطنين والقطعات الأمنية".
وأشارت إلى أن العملية بدأت - فى وقت مبكر اليوم - لتأمين عدة مناطق فى محافظة صلاح الدين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق: انطلاق عملية أمنية لملاحقة فلول داعش فى صلاح الدين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.