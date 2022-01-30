العراق: انطلاق عملية أمنية لملاحقة فلول داعش فى صلاح الدين

جدة - نرمين السيد - وذكرت الخلية فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم الأحد، أن "العملية تضمنت تفتيش عدة أهداف مرسومة ورصد تحركات الإرهابيين، التى تحاول بين الحين والأخر التسلل لاستهداف أمن المواطنين والقطعات الأمنية".

وأشارت إلى أن العملية بدأت - فى وقت مبكر اليوم - لتأمين عدة مناطق فى محافظة صلاح الدين.