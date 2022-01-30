رابط منصة اختبار من منصة مدرستي وموعد الإختبارات المحاكية 1443

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عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد إجراء الاختبارات المحاكية في مجال القراءة فقط من أجل تقييم الطلاب من خلال منصة اختبار التابعة لمنصة مدرستي، حيث تبدأ وزارة التعليم إجراء الإختبارات المحاكية للدراسات الدولية للفصل الدراسي الثاني في جميع مدار المملكة العربية السعودية وذلك بما فيهم البنين والبنات.

موعد إجراء الاختبارات المحاكية

تبدأ الاختبارات المحاكية الأحد وتستمر لمدة ثلاثة أيام وحتى نهاية الثلاثاء المقبل وذلك لطلاب الصف الثالث المتوسط والصف الأول الثانوي “مسار مشترك” وكذلك الصف الثاني الثانوي.

مدة الاختبارات المحاكية على منصة اختبار

تستمر الاختبارات المحاكية للطلاب على منصة اختبار وذلك لمدة 35 دقيقة من بداية دخول الطالب على منصة اختبار التابعة لمنصة مدرستي، حيث يبدأ تنفيذ الاختبارات بحضور كل الطلاب بشكل حضوري داخل المدارس خلال اليوم الدراسي المعتاد من خلال منصة إختبار الإلكترونية.

هذا وتم التنبيه على كل المدارس بضرورة التأكد من دخول كل الطلاب والطالبات على منصة اختبار وتأديتهم الامتحان بشكل كامل.

موعد إغلاق منصة اختبار أمام الاختبارات المحاكية

يذكر أن وزارة التعليم قد أعلنت أنه سيتم إغلاق منصة اختبار أمام قدرة الطلاب على الدخول على الاختبارات المحاكية يوم الثلاثاء في الواحدة ظهراوالذي يعد اختبارا من أجل تقييم الطلاب في القراءة للمرحلة المتوسطة والثانوي.

رابط منصة اختبار التابعة لمنصة مدرستي

يمكن الدخول على منصة اختبار التابعة لمنصة مدرستي من أجل أداء الإختبارات المحاكية بشكل منتظم.

موعد الإجازة المطولة للطلاب في الفصل الدراسي الثاني

من المنتظر أن تبدأ الإجازة المطولة للطلاب في الفصل الدراسي الثاني بنهاية الدوام يوم الثلاثاء المقبل، وتستمر الإجازة المطولة للطلاب لمدة 4 أيام وتبدأ الإجازة المطولة من الأربعاء والخميس والجمعة والسبت المقبلين، وتعد الإجازة المطولة فرصة للطلاب من اجل الراحة المنزلية وفرصة للمدارس المختلفة من أجل مراجعة الأمور المختلفة التي تخص فيروس كورونا والحفاظ على صحة الطلاب بشكل كبير.

يذكر أن الإجازة القادمة هي الإجازة الرابعة للطلاب والمعلمين في الفصل الدراسي الثاني ضمن التقويم الدراسي للمملكة العربية السعودية والخاص بالإجازات المختلفة لكل الطلاب والمعلمين ومساعدتهم من أجل مزيدا من الراحة للطلاب.