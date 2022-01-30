رابط البوابة التعليمية نتائج الطلاب 2022 سلطنة عمان.. لجميع الصفوف الأولى حتى الحادية عشر بجميع المحافظات

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عمر شويل - جدة البوابة التعليمية نتائج الطلاب 2022 أعلنت وزارة التربية والتعليم بسلطنة عٌمان تفعيل رابط نتائج الطلاب البوابة التعليمية للعام الدراسي 2022 لجميع الصفوف بداية من الصفوف الأولى وحتى الصف الحادي عشر باستثناء نتائج الصف الثاني عشر التي لم تظهر حتى الآن لاستمرار الاختبارات حتى يوم 10 فبراير، وسوف تظهر عبر البوابة التعليمية الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم ، وذلك فور الإنتهاء من الاختبارات وأعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة.

البوابة التعليمية نتائج الطلاب 2022

وتزايد البحث عن البوابة التعليمية نتائج الطلاب 2022 بعدما قام الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة بسلطنة عٌمان بااداء الاختبارات للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي للعام 2022, وسط تشديد من قبل وزارة التربية والتعليم بسلطنة عٌمان علي تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع تفشي المتحور أوميكرون الجديد في عمان ، بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

والتزم الجميع بتعليمات الوزارة من أجل الحفاظ علي سلامة الطلاب ومن أجل ان تمر عملية الاختبارات بسلام حتي الإنتهاء من الفصل الدراسي الحالي.

بوابة سلطنة عمان التعليمية 2022

وبحسب بوابة سلطنة عمان التعليمية 2022 فإنه تم الاستعداد للفصل الدراسي الثاني، ولكن في حالة تفشي فيروس كورونا في اي لحظة سوف تعلن وزارة التربية والتعليم تأجيل الدراسة وتحويلها الي نظام التعليم عن بعد من أجل الحفاظ علي سلامة الطلاب.

وبدأت اختبارات الدبلوم العام للعام الدراسي الحالي 2022، يوم الأربعاء الموافق 12 من شهر يناير الجاري.

ومن المقرر ان تستمر الاختبارات حتي يوم 2 فبراير المقبل لعام 2022.

وقد تم تخصيص اليوم الأول من الاختبارات وهو يوم 12 يناير و13 ايضآ إلي اختبارات المهارات الفردية واللغات الفرنسية والالمانية بحسب بوابة سلطنة عمان التعليمية 2022.

كيفية استخراج النتائج الخاصة بالدبلوم العام لعام 2022:

وأوضحت وزارة التربية والتعليم بسلطنة عٌمان ان جميع النتائج الخاصة بالصفوف من الأولي وحتي الحادية عشر متوفرة الآن. وذلك عبر البوابة التعليمية الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم العمانية.

وحين الانتهاء من اختبارات الصف الثاني عشر سوف يتم إعلانها ايضآ عبر البوابة التعليمية. ويمكن للطلاب الحصول على نتائجهم من خلال إتباع الخطوات التالية.

رابط البوابة التعليمية نتائج الطلاب 2021-2022 عمان