رابط البوابة التعليمية نتائج الطلاب 2021-2022 بوابة سلطنة عمان التعليمية للاختبارات النهائية الترم الأول saltanat euman

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عمر شويل - جدة ننشر رابط البوابة التعليمية نتائج الطلاب 2021-2022 سلطنة عمان للاختبارات النهائية الترم الأول حيث يبحث الكثير من الطلاب عن رابط بوابة سلطنة عمان التعليمة لنتائج لطلاب 2021 لاستخراج نتائج الدبلوم لعام 2022 , للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2021_2021 , وقد أعلنت وزارة التعليم بسلطنة عٌمان عن بدء الاختبارات من يوم الأربعاء الموافق 12 يناير الجاري ، وسوف تستمر حتي يوم 2 فبراير المقبل لعام 2022 ، وتظهر النتائج فور الانتهاء من الاختبارات من خلال منصة البوابة التعليمية.

رابط البوابة التعليمية نتائج الطلاب 2021

وفعلت وزارة التربية والتعليم بسلطنة عٌمان رابط البوابة التعليمية نتائج الطلاب 2021 لخدمة خدمة إلكترونية للطلاب من أجل الحصول علي النتائج الخاصة بهم عبر منصة البوابة التعليمية التي تعلن عليها نتائج الطلاب للفصل الدراسي الأول ، ومن أجل عدم تعرض الطلاب وأولياء الأمور الي النزول من المنازل والذهاب الي المدارس من أجل معرفة النتائج وذلك تطبيقآ للاجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد والمتحور أوميكرون الجديد .

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان عن اعتماد نتائج الفصل الدراسي الأول في بعض المدارس للصفوف (٥-١١) ومتوفرة الآن في البوابة التعليمية نتائج الطلاب 2021.

تمويل المنح الدراسية لخريجي الدبلوم

وفي سياق متصل: وقعت الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسلطنة عٌمان، علي اتفاقية مع مجموعة ” أسياد ” ، من أجل دعم وتمويل المنح الدراسية لخريجي الدبلوم العام في مجال اللوجستيات وذلك يخص خريجي دبلوم التعليم العام للعام الدراسي الحالي 2021_2022.

وتهدف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بسلطنة عمان بتعاونها مع مجموعه أسياد التي يمثلها الرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس عبد الرحمن بن سالم الحاتمي ، إلي تعزيز التعاون بين الوزارة واسياد من أجل تطوير المجالات الأكاديمية وتزويد سوق العمل بمتخصصين اكاديميين في القطاع اللوجستي ، بالإضافة إلي تعزيز وأهمية مشاركة القطاع الخاص في مجال التعليم ومن ثم توفير فرص عمل ملائمة للخريجين الأكاديميين المتخصصين.

معرفة نتائج الطلاب البوابة التعليمية 2022 سلطنة عمان

ويمكن معرفة معرفة نتائج الطلاب البوابة التعليمية 2022 سلطنة عمانالخاصة بالطلاب عبر منصة البوابة التعليمية .من خلال إتباع الخطوات البسيطة الآتية:

تسجيل الدخول إلي رابط البوابة التعليمية نتائج الطلاب 2021 التعليمية الخاصة بنتائج الطلبة والطالبات من خلال الرابط home.moe.gov.om.

يضغط الطالب علي أيقونة نتائج

ثم يحدد الطالب المرحلة التعليمية الملتحق بها.

كتابة البيانات الخاصة بالطالب بشكل صحيح في الخانات المخصصة لذلك.

ثم الضغط علي أيقونة النتائج وسوف تظهر نتيجة الطالب وبيان الدرجات الخاصة به بشكل واضح.

وأدى طلاب سلطنة عمان امتحانات الفصل الدراسي الأول وسط تدابير احترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا، حيث التزم جميع الطلاب والطالبات والقائمين على العملية التعليمية بتعليمات وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان من أجل الحفاظ علي سلامة الطلاب. وذلك من أجل ان تمر عملية الاختبارات بسلام حتي الإنتهاء من الفصل الدراسي الحالي.