الثوب الأبيض يكسو المملكة وجهود مؤسسات الدولة وأجهزتها تتجسد بأبهى صورها

دوت الخليج :-- معاذ البطوش - اكتست جبال وسهول وأودية المملكة منذ ساعات مساء أمس الأربعاء بالثلوج مع دخول المنخفض الجوي الذي صنف من الدرجة الرابعة، وسط حالة من الفرح والسرور لدى المواطنين وهم يشاهدون حبات الخير تغطي سماء وأرض الوطن.

وتضافرت الجهود الرسمية بين الوزارات والمؤسسات وأجهزة الدولة على أعلى المستويات خلال التعامل مع الحال الجوية السائدة في المملكة.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني زار يوم أمس الأربعاء غرفة العمليات الرئيسية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، للاطلاع على استعدادات المؤسسات وجاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة.

وأكد جلالته ضرورة، أن يكون مستوى التنسيق والتعاون عالياً بين مختلف الأجهزة، لتقديم الخدمات للمواطنين، لافتاً إلى أهمية الاستجابة السريعة لأي طارئ، بطريقة تعكس المهنية العالية التي تتمتع بها هذه المؤسسات.

واستمع جلالته، عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى إيجاز من رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، عن الاستعدادات والإجراءات المتخذة للتعامل مع المنخفض الجوي، لتلبية احتياجات المواطنين، والعمل بشكل متواصل على فتح الطرق سواءً الرئيسية أو الفرعية في حال إغلاقها، والتأكيد على جاهزية المستشفيات، واستدامة الطرق المؤدية إليها، وتأمين نقل الحالات المرضية الطارئة ومرضى غسيل الكلى، وحالات الولادة، بالإضافة إلى تجهيز مراكز للإيواء، وفرق طوارئ ميدانية لمعالجة أية انقطاعات في التيار الكهربائي.

وكانت الأجهزة التنفيذية تتابع النشرات الصادرة عن دائرة الأرصاد الجوية أولاً بأول، وأصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغاً أمس الأول بتعليق الدوام في الوزارات والمؤسسات العامة من الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم أمس، وتعليق الدوام لليوم الخميس حفاظاً على سلامة المواطنين، الأمر الذي لاقى ارتياحاً لدى المواطنين، والتخفيف عليهم، وحمايتهم من الخطر في ظل تراكم الثلوج في مختلف مناطق المملكة.

وأوعز الخصاونة، إلى جميع الوزارات والمؤسسات باتخاذ أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع الظروف الجوية بما يحفظ سلامة المواطنين وإدامة عمل المؤسسات الحيوية والخدمية والمستشفيات.

وفي ذات السياق، دعا نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، البلديات ومجالس الخدمات لتقديم المساعدات للمواطنين المتضررين نتيجة الحالة الجوية، ومواصلة البلديات والجهات التابعة للوزارة مهامها على أكمل وجه، والتي تعاملت على قدر عال من المهنية.

ولم يكن دور الحكام الإداريين من محافظين ومتصرفين ومدراء الاقضية بعيداً عن التشابك مع الدوائر الرسمية في المحافظات والألوية والاقضية بالمملكة.

فقد دعا وزير الداخلية مازن الفراية لتفعيل غرف العمليات في المحافظات، وقيام الدوائر الحكومية بعملها على أكمل وجه، وتضافر الجهود كافة لخدمة المواطنين، وتأمين كل ما يلزم، والتأكد من توفير السلع والخدمات واستعداد المستشفيات لاستقبال الحالات المرضية والطارئة.

وكعادتهم نشامى الأجهزة الأمنية، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيراً مع صور رجال الأمن العام والدفاع المدني أثناء الحالة الجوية وتساقط الثلوج، والذين واصلوا جهودهم لتسيير حركة المرور وتنظيمها على الطرقات التي شهدت حالات إغلاق بسبب تراكم الثلوج، بالإضافة إلى تقديم المساعدات بشكل سريع ومباشر للمواطنين، فضلاً عن تدخل كوادر الدفاع المدني وهبتهم لتقديم المساعدة والعون للأسر التي داهمت منازلهم الأمطار وتعرضت لبعض الحوادث من حريق وغيرها.

وتابع وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي عمل الوزارة ومديريات الصناعة والتجارة في المملكة، للتأكد من توفر السلع والخدمات خاصة ما يتعلق بمادة الطحين التي زودت المخابز بكميات منها لأكثر من أربعة أيام، وهو ذات المشهد الذي قامت به وزارة الطاقة والثروة المعدنية من خلال التأكيد على توفير مشتقات المحروقات في محطات بيع الوقود، وتوفر مادة الغاز من قبل شركة مصفاة البترول قبيل المنخفض الجوي بكميات كبيرة في جميع مناطق المملكة.

وأوعز وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة إلى مدراء مديريات الأوقاف في المملكة لفتح المساجد وإقامة مراكز لإيواء الأسر المحتاجة والمتضررين من الحالة الجوية، وتقديم الإيواء والمساعدات الطارئة لهم، وأوعز كذلك إلى إدارة صندوق الزكاة ولجان الزكاة لتقديم المساعدات لأي مواطن متضرر خلال الحالة الجوية السائدة.

ولم يكن الجيش الأبيض من كوادر وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية إلا كما عهدهم المواطن، حيث تم تجهيز المستشفيات والمراكز الصحية الشاملة بأعلى التجهيزات للتعامل مع أي طارئ خلال المنخفض الجوي.

وفي ظل التجهيزات والتحديث المستمر على شبكات الكهرباء، أعلنت شركة الكهرباء الوطنية وشركات توزيع الكهرباء في المملكة حالة الطوارئ للتعامل مع أي انقطاع للكهرباء في مناطق المملكة، ولم تسجل انقطاعات واسعة للتيار باستثناء مناطق قليلة من المملكة ولفترة محدودة، وجرى التعامل معها بشكل عاجل وإعادة التيار الكهربائي للمواطنين.

وفي وزارة الأشغال العامة والإسكان، عملت مديريات الأشغال في المملكة على فتح جميع الطرق بالمملكة من خلال مواصلة العمل على مدار الساعة بناءً على توجيهات الوزير المهندس يحيى الكسبي.

بدوره، أعلن رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع الحالة الجوية السائدة في المملكة، وواصلت كوادر الأمانة أعمالها في فتح الطرق، والقيام بواجبها على أكمل وجه.

وواصلت مؤسسات الإعلام الرسمي ووسائل الإعلام الخاص، وبمتابعة مباشرة من وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة فيصل الشبول "مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، ووكالة الأنباء الأردنية "بترا" وقناة المملكة"، عملها في نقل المعلومة الدقيقة والتعامل مع الرسائل الحكومية على قدر عال من المهنية، فضلاً عن ايصال رسائل التوعية للمواطنين.

--(بترا)