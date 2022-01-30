أخبار اليمن : باليستي يدك تجمعاً للمرتزقة في عسيلان شبوة

باليستي يدك تجمعاً للمرتزقة في عسيلان شبوةاستهدفت القوة الصاروخية ظهر اليوم، تجمعاً لمرتزقة العدو الأمريكي الإماراتي في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.

وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان، أن القوة الصاروخية استهدفت بصاروخ باليستي تجمعاً كبيرا لمرتزقة الإمارات وعناصر داعش في منطقة النقوب مديرية عسيلان، وكانت الإصابة دقيقة.

وأكد العميد سريع أن الاستهداف نتج عنه مصرع وإصابة أعداد كبيرة من المرتزقة، وتدمير وإحراق خمس آليات.