خلال قتالهم إلى جانب "داعش".. مقتل لبنانيين في العراق

أفادت تقارير محلية في لبنان، بمقتل 6 شبان وربما أكثر من مدينة طرابلس، أثناء قتالهم إلى جانب إحدى التنظيمات الإرهابية في العراق.

ووفقا للمعلومات المتداولة في مدينة طرابلس شمالي البلاد، فإنّ أهالي 4 شبان من آل سيف في منطقة وادي النحلة - البداوي، تلقوا هذه الأنباء مساء السبت، وقد سادت بينهم حالة من الغضب.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية نقلا عن مصدر أمني بمقتل 3 لبنانيين أثناء قتالهم في العراق، بضربة جوية استهدفت خلية إرهابية بمدينة العظيم.

وقال شقيق أحد الشبان من آل سيف شمالي المدينة، إن رسالة وصلته أكدت مقتل شقيقه وأبناء عمه، مضيفا أن الرسالة كانت مرفقة بمقطع فيديو مصور لعملية نفذت في العراق، محملا المسؤولية إلى الدولة اللبنانية التي أوصلت شبانها إلى مرحلة الهجرة.

كما أكد شهود عيان من مدينة طرابلس لموقع "دوت الخليج" أن عدد الشبان اللبنانيين الذين قتلوا في العراق بلغ 6 أشخاص، ومن المرجح أن يرتفع العدد أكثر، مبرزا أن حالة من القلق تسود المدينة خصوصا لدى أهالي الشبان الذين فقدوا قبل أيام وقيل حينها إنهم التحقوا بتنظيم داعش.

وقال المحامي محمد صبلوح لموقع "دوت الخليج"، إن إحدى الأمهات علمت بوفاة ابنها بعدما تأخر في الرد على رسائلها، إلى أن وصلها نبأ مقتله أمس السبت مع رفاقه بغارة جوية من الطيران العراقي.

وبحسب المصادر، فإن 3 من هؤلاء الشبان هم من آل سيف من وادي النحلة - البداوي، في حين أن الرابع يتحدر من آل السيد من القبة إضافة إلى أخوين من آل شخيدم.

ولم تؤكد مصادر أمنية أو تنف هذه المعلومات.

وأكّدت المصادر أن الجهات الأمنية ما تزال تتحرى دقة هذه الأخبار، إلا أن بعض أهالي الشبان أكدوا وفاة أبنائهم، ونشروا صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يعلَن فيها عن اختفاء شبان من طرابلس. وقالت مصادر إعلامية في طرابلس إنه يتم استدراج شباب لينضموا إلى داعش في العراق.