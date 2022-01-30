الجزائر تسجل أول إصابة بالمتحور الجديد من أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وكان العلماء قد رصدوا ظهور مشتق جديد من المتحور "أوميكرون" فى بعض الدول الأوروبية، من بينها الدنمارك، إلى جانب ظهوره فى الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرين إلى أنه ينتشر بسرعة أكبر ولا يظهر فى تحليل PCR ما جعل العلماء يطلقون عليه اسم "أوميكرون الخفى".
وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أكدت خطورة متحور أوميكرون الأحدث على قائمة متحورات فيروس سارس-كوف-2 المصنفة "مثيرة للقلق"، على الرغم من البيانات التى تفيد بأنه أقل خطورة من متغير دلتا، إلا أنه يبقى خطيراً.
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