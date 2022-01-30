لافروف: أوكرانيا ليست مستعدة لتكون عضوا فى الناتو

جدة - نرمين السيد - وذكر لافروف - فى تصريح نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الأحد- أن عضوية أوكرانيا فى حلف الناتو ستؤثر بشكل خطير على العلاقات بين روسيا والحلف.. وأضاف: أن "هذا سيقوض حقا العلاقات مع الاتحاد الروسى لأنه سيكون انتهاكا صارخا لالتزامات رؤساء الولايات المتحدة والدول الأعضاء الأخرى فى الحلف".

ولفت وزير الخارجية الروسى إلى أن بلاده ترسل طلبات إلى حلف الناتو ومنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، لتوضيح ما إذا كانت تعتزم الامتثال للالتزامات الأمنية الرئيسية.. وقال: "نرسل اليوم طلبا رسميا إلى زملائنا فى دول الحلف ومنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا عبر وزارة الخارجية لشرح كيف يعتزمون الوفاء بالتزامهم".