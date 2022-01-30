جدة - نرمين السيد - جدد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، التأكيد على رغبة روسيا فى الحصول على تفسير للالتزامات الأمنية الأوروبية من دول الغرب، وذلك قبل تقديم مقترحاتها التالية حول الأزمة الأوكرانية.





وقال لافروف عبر شاشة التلفزيون الروسى الرسمى، إن موسكو تطلب من الدول الأعضاء فى حلف شمال الأطلسى، والدول الأعضاء فى منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، توضيحًا لنواياهم لكيفية الوفاء بالتزامات منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، وتجنب تعزيز الأمن على حساب أمن الآخرين، حسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية. وأشار لافروف، إلى أن إجابات هذه الدول على الطلب الرسمى لوزارة الخارجية الروسية ستكون "أساسية لتحديد مقترحاتنا فى المستقبل"، موضحًا أنه سيتم تقديمها إلى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لافروف: روسيا تريد توضيحا لالتزامات الناتو الأمنية فى أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.