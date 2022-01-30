جونسون يدعو روسيا لتجنب «غزو كارثى» لأوكرانيا

وقال جونسون فى تغريدة عبر حسابه على "تويتر" اليوم الأحد، "فى وقت سابق من هذا الأسبوع، أطلعنى رؤساء مؤسسة الدفاع على الوضع على الحدود الأوكرانية .. الصورة مقلقة بشكل متزايد .. ما زلت أحث روسيا على الانخراط فى مفاوضات وتجنب غزو متهور وكارثى".
ويأتى ذلك فى الوقت الذى تقول فيه السلطات فى كييف والإدارة الأمريكية وحلفاؤها إن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكرى على حدود أوكرانيا "تمهيدا لشن عملية غزو جديدة" للأراضى الأوكرانية.
من جانبها، أكدت روسيا مرارا أنه لا نية لها لشن أى عدوان على أوكرانيا، وأن كل التقارير التى تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات يتمثل فى تصعيد التوتر فى المنطقة وتأجيج الخطاب المعادى لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذى تعارضه موسكو بشدة لأنه يهدد الأمن الروسي.
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