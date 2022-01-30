الأونروا تصرف مساعدات نقدية للعائلات المتضررة خلال التصعيد على غزة

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، اليوم الأحد، عن صرف مساعدات نقدية لإصلاح منازل العائلات الفلسطينية التي تضررت خلال التصعيد الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وذكرت ” الأونروا” في بيان لها، أنه ضمن جهودها لمساعدة العائلات التي تضررت منازلها خلال التصعيد الأخير في مايو 2021، ستبدأ الأونروا بصرف مساعدات نقدية لإصلاح المنازل من خلال البنوك اعتباراً من يوم غد الموافق 31 يناير 2022.

وأوضحت، أنه سيتم توزيع 1,940,000 دولار أمريكي مخصصة لإصلاح 600 منزل تأثر جزئيا جراء التصعيد الأخير بالإضافة إلى دعم 555 عائلة من خلال دفع المستحقات المالية لبدل الإيجار للفترة من يناير إلى إبريل 2022.

إضافة إلى ذلك، تواصلت طواقم الأونروا مع حوالي 700 عائلة جديدة لتوقيع التعهدات الخاصة بإصلاح منازلهم والتي يقدر مجموعها بـ 1,500,000 دولار أمريكي والتي سيتم صرفها من البنوك خلال الأسبوع القادم.

يذكر أن جمهورية مصر العربية تقود جهود عملية إعمار قطاع غزة، وتعمل مصر على بناء 3 مدن، بنحو 2500 وحدة سكنية في شمال ووسط وجنوب القطاع”.

وتشمل المرحلة الأولى لبناء هذه المدن إنشاء مدينة العاشر من رمضان السكنية المقرر إقامتها في شمال غزة، وتتضمن إنشاء 300 إلى 500 وحدة سكنية، وستزود ببنية تحتية وخدمات كاملة.

أما المرحلة الثانية للوحدات السكنية ستقام بالقرب من مدينة الزهراء وسط القطاع، إذ إن الوحدات ستكون أكبر من الموجودة في مدينة العاشر من رمضان، بينما المرحلة الثالثة ستقام في غرب جباليا.