وصول شحنة أسلحة أمريكية رابعة إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأشار ريزنكوف خلال مساءلة له أمام البرلمان، حسبما نقلت وكالة أنباء "أوكرانيا برس" الأوكرانية اليوم الأحد، إلى أن بلاده تنتظر مزيدا من الطائرات المحملة بالأسلحة خلال الأيام المقبلة.

كما أوضح أن حجم الدعم والمساعدات العسكرية "يبعث على التفاؤل"، وأنه أكثر بكثير مما ُينشر فى وسائل الإعلام.