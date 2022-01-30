جدة - نرمين السيد - أعلن التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية، تنفيذ 25 استهدافا ضد ميليشيا الحوثى فى مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.



جدة - نرمين السيد - أعلن التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية، تنفيذ 25 استهدافا ضد ميليشيا الحوثى فى مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية. وذكر التحالف فى بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية، أن تلك الاستهدافات أسفرت عن تدمير 11 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 80 عنصرا إرهابيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحالف العربى ينفذ 25 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثى فى مأرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.