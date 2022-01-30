بعد مقتل شخصين فى بريطانيا.. مالك تضرب أجزاء جديدة من أوروبا

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة "ريتساو" للأنباء، فأن مالك وصل إلى الدنمارك، حيث كان هناك 10000 عامل طوارئ على أهبة الاستعداد.

وأفادت محطة "تى فى 2" الإذاعية، أنه فى بلدة فريدريكسوند، تم نقل 20 شخصًا يحتاجون إلى رعاية يومية إلى مكان آمن حيث لا يمكن ضمان الرعاية فى حالة الفيضانات.

فى جزيرة نيوزيلندا، حيث تقع العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، تم تعليق جميع حركة القطارات الإقليمية تقريبًا، وفقًا للإذاعة DR. كما تم إغلاق جسر أوريسند، الذى يربط كوبنهاجن بالسويد، بسبب العاصفة.

كذلك حذرت هيئة الأرصاد الألمانية من رياح عاتية فى النصف الشمالى الشرقى من البلاد، كما تم إلغاء أو تأخير العديد من خدمات القطارات فى أقصى شمال البلاد.

وأصدرت الوكالة الفيدرالية البحرية والهيدروجرافية أيضًا تحذيرات من حدوث عواصف فى المناطق الساحلية الألمانية.

وحذرت الوكالة من ارتفاع منسوب المياه فى منطقة إلبه حول هامبورج بمقدار 2.5 إلى 3 أمتار عن متوسط المد المرتفع، ورفع مستوى تحذيرها السابق. ومن المتوقع أن يبلغ منسوب المياه ذروته فى حوالى الساعة 1:50 صباحًا يوم الأحد.

