أبو الغيط: اجتماع وزراء الخارجية العرب التشاورى تناول الوضع الإقليمى

جدة - نرمين السيد - أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أنه تم تناول الوضع العربى بكامله بكل مشكلاته خلال الاجتماع التشاورى لوزراء الخارجية العرب فى الكويت اليوم الأحد.





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