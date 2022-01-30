نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “www.psd.gov.jo” رابط تقديم الأمن العام الأردن لحملة الثانوية العامة وما فوقها وظيفة مسلح وسائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم الأمن العام الأردن 2022، أصبح من أشهر وأهم كلمات البحث من قبل الشباب والشابات في المملكة الأردنية، الباحثين عن فرصة عمل مميزة في الأجهزة العسكرية، بعد أن أعلنت اليوم مديرية الأمن العام الأردنية عبر حسابها الرسمي علة موقع تويتر، عن فتح رابط المديرية للشباب من الجنسين للتقديم على وظيفة “سائق، مسلح”، وحددت المديرية شروط عامة للتقديم وموعد التقديم على الوظائف.

جاء في إعلان التوظيف أن من يقع عليهم الاختبار سوف يخضعون لدورة تدريبية مدتها أربعة أشهر، وبعد نهاية الدورة واجتيازها يتم توزيع المقبولين على مديريات الأمن، بحسب النواقص والاحتياجات المطلوبة، يأتي هذا الإعلان في أطار توفير فرص العمل للشباب والفتيات المتميزين من حملة الثانوية العامة والبكالوريوس من الجنسين، وفيما يلي الشروط المطلوبة موعد فتح التقديم وألية التسجيل الإلكتروني والمستندات المطلوبة للتقديم.

رابط تقديم الأمن العام الأردن

الدخول على موقع مديرية الأمن العام www.psd.gov.jo .

. تسجيل البيانات المطلوبة في أستمارة التسجيل الإلكتروني ويجب تحري الدقة في البيانات المسجلة.

مراجعة البيانات والتأكد من صحتها ثم الضغط على تأكيد البيانات.

إرسال الطلب والاحتفاظ برقم الطلب للمراجعة عند القبول المبدئي.

شروط وظائف الأمن العام الأردن

يجب أن يكون المتقدم أردني الجنسية ويتمتع بحسن السير والسلوك. الحصول على الشهادات العلمية المطلوبة للتقديم. أن يتناسب الطول مع الوزن وأن لا يقل طول الرجال عن 168 سم والفتيات عن 160سم. يكون المتقدم أو المتقدمة للوظائف لائق طبياً للقيام بمهام وطبيعة الوظائف. يجب أن لا يزيد السن في 31/01/2022 عن 27 عام موالد 1996/01/01 وما بعدها. النساء الراغبين للتقديم يجب أن تكون عزباء “غير متزوجة”. أن لا تكون له أو لها خدمة سابقة في الجيش الأردني.

المستندات المطلوبة للتسجيل على الوظائف

بطاقة الهوية الوطنية وتكون سارية المفعول وصورة مصدقة منها.

شهادة الميلاد الأصلية وصورة مصدقة منها.

صورة معتمدة من دفتر العائلة وتكون سارية المفعول.

الراغبين في التقديم على وظيفة سائق أحضار رخصة القيادة وتكون سارية المفعول.

شهادة المؤهل الدراسي وصورة مصدقة منها.

عدد 4 صور شخصية حديثة مقاس 4*6 للمتقدم.

صورة من شهادة وفاة الأب حال أن كان الأب متوفي.

دفتر خدمة العلم مؤجل.

ما هو موعد فتح باب التسجيل للوظائف

كما جاء في إعلان التوظيف فأن بداية التسجيل هو يوم الإثنين القادم، الموافق 2022/02/07 ويستمر التقديم لمدة شهر كامل، حتى يوم 2022/03/08 القادم.

نبذة عن مديرية الأمن العام الأردنية

مديرية الأمن العام الأردنية هي إحدى المديريات التابعة لوزارة الداخلية الأردنية، مهمتها الرئيسية هي توفير الأمن العام للمواطن الأردني في جميع المدن والمحافظات الأردنية، يقع المقر الرئيسي لها في العاصمة الأردنية عمان، تم إنشائها وتأسيسها عام 1956 ميلادي، في عهد المغفور له جلالة الملك عبد الله الأول.