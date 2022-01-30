رابط نتائج الدبلوم العام عُمان 2022 نتائج الصف الثاني عشر سلطنة عُمان home.moe.gov.om

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عمر شويل - جدة رابط نتائج الدبلوم العام عُمان، من أهم كلمات البحث حالياً بالزامن مع قُرب انتهاء طلاب الصف الثاني عشر بسلطنة عُمان، من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021-2022، حيث بدأ الطلاب الامتحانات في 16 يناير الجاري وتستمر الاختبارات حتي 2 فبراير 2022، وتؤكد وزارة التربية والتعليم العُمانية على توفير المناخ المناسب والصحي لأداء امتحانات الدبلوم العام، في ظل الوضع الوبائي الذي أحدثه فيروس كورونا، هذا ومن المنتظر إعلان نتائج الدبلوم العام العماني خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم، نظراً لقيام لجان التصحيح والكنترولات بالعمل بكل جهد للانتهاء قريباً من النتيجة، ونحن من خلال موقعنا “ثقفني” نضع بين أيديكم الرابط الرسمي المباشر لاستخراج النتائج وقت إعلانها.

رابط نتائج الدبلوم العام 2022

الدخول على الموقع الإلكتروني “home.moe.gov.om“.

النقر على مربع المنصة التعليمية.

كتابة بيانات الطالب.

الضغط على مربع التالي ثم عرض النتيجة.

البوابة التعليمية العمانية

تعتبر هي الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم العمانية، لتقديم المعلومات والأخبار التي تهم الطلاب وأولياء الأمور، كما تقوم بعرض النتائج رسمياً كأحد أهم الخدمات المقدمة عبر البوابة، ويتساءل الكثيرون عن طريقة الدخول على موقع البوابة الإلكترونية، ونحن من خلال موقعنا “ثقفني” نقدم لكم بالخطوات طريقة الدخول على البوابة التعليمية العُمانية، للتمكن من استخراج نتائج الدبلوم العام وقت صدورها، دون الحاجة للذهاب للمدارس في ظل انتشار عدوي فيروس كوفيد 19، وذلك للحفاظ على سلامة الجميع وعد التزاحم بالإضافة لتوفير الوقت والمجهود.

دخول البوابة التعليمية عُمان بالخطوات

الدخول على الموقع الإلكتروني “certificate.moe.gov.om“.

تسجيل الدخول باسم المستخدم.

كتابة كلمة المرور.

النقر على مربع تسجيل الدخول.

نتائج الصف الثاني عشر عُمان 2022

تعتبر نتائج الدبلوم العام عُمان من النتائج التي لها مكانة هامة لدي الطلاب وأولياء الأمور.

فهي المرحلة المؤهلة للدخول للجامعة ويتحدد عليها مستقبل الطالب في اختيار الجامعة والكلية التي يرغب الالتحاق بها.

هذا وقد بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2021-2022.

في الدبلوم التعليم العام نحو 54959 طالب وطالبة.

موزعين على 359 مركز للامتحانات بالمديريات التعليمية بمختلف مناطق السلطنة.

وبلغت عدد مراكز التصحيح أربع مراكز تقوم وزارة التربية والتعليم بمتابعة العمل بها أول بأول.