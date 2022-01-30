وزيرة خارجية بريطانيا تنفى تكهنات حول ترشحها لمنافسة جونسون

جدة - نرمين السيد - نفت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، ما تردد من تكهنات بشأن إمكانية ترشحها لتولى قيادة بريطانيا بدلاً من رئيس الوزراء الحالى بوريس جونسون، المتهم بتنظيم حفلات انتهكت قواعد الإغلاق لمكافحة فيروس كورونا، ليكون موقفها دعمًا لرئيس الوزراء البريطانى.





ووفقًا لما نقلته وكالة "بلومبرج" الإخبارية، اليوم الأحد، قالت تروس فى برنامج "صنداى مورنينج"، المذاع عبر هيئة الاذاعة البريطانية "بى بى سى": "مستقبل رئيس الوزراء مضمون، إنه يقوم بعمل ممتاز فى أمور مهمة، وهى إنعاش الاقتصاد بعد أزمة تفشى جائحة كورونا، وإتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وإعادة هذه الدولة من جديد".

يذكر أنه لدى سؤال ليز تروس عما إذا كان ينبغى على جونسون الاستقالة من منصبه إذا ثبت أنه خالف القانون الوزارى للبلاد، الذى يحظر الكذب على مجلس العموم، قالت وزيرة الخارجية، إنها لن تجيب "على أسئلة افتراضية".

ويواجه جونسون ضغوطًا متزايدة منذ أسابيع، فى ظل تقارير عن فضيحة إقامة حفلات داخل منشآت حكومية خلال الإغلاق فى البلاد، فى مايو 2020، وانتشرت تقارير عن منافس محتمل من الخارج على زعامة حزب المحافظين.