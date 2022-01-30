رابط تجنيد الأمن العام الأردن 2022 مديرية الأمن العام فتح باب التجنيد للذكور والإناث psd.gov.jo

رابط تجنيد الأمن العام الأردن 2022، من أشهر كلمات البحث خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان مديرية الأمن العام الأردنية عن فتح باب التجنيد للذكور والإناث، من حملة شهادات “التوجيهي، الدبلوم، البكالوريوس” بأن يكون ناجح فما فوق ومهنة سائق، وذلك خلال الفترة التي حددتها المديرية وكذالك الشروط الواجب توافرها، في المتقدمين على تجنيد الأمن العام الأردني لضمان القبول، ونحن من خلال موقعنا “ثقفني”عرض عليكم تفاصيل الخبر خلال السطور التالية، مع توفير الرابط الرسمي والمباشر لتقديم الطلب نظراً لعد الالتفات للطلبات التي تقدم باليد.

رابط تقديم طلب تجنيد الأمن العام الأردن

الدخول على الموقع الإلكتروني “psd.gov.jo“.

كتابة البيانات كاملة وصحيحة.

تحديد المؤهل العلمي المتقدم عليه للتجنيد.

موعد التسجيل

يبدأ التقديم على التجنيد بالأمن العام الأردني، بدايةُ من يوم الإثنين الموافق 7 فبراير 2022، ويستمر التقديم إلكترونياً حتي يوم الإثنين الموافق 28 فبراير 2022.

شروط التقديم للتجنيد الأمن العام

أن يكون المتقدم/ة أردني الجنسية.

يكون المتقدمين من مواليد 1/1/1996 بحيث لا يزيد العمر عن 27 عام حتي تاريخ 31/12/2022.

بالنسبة للإناث تكون غير متزوجة.

لا يقل الطول في الذكور عن 168 سم، 160 سم بالنسبة للإناث مع تناسب الطول مع الوزن.

أن يكون المتقدم/ة حسن السير والسلوك وألا يكون محكوم عليه في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة.

يكون/ تكون لائق طبياً للخدمة العسكرية.

ألا يكون لديه خدمة سابقة بالجيش الأردني أو الجيش العربي أوي أي من الأجهزة الأمنية الأردنية.

المستندات المطلوبة

الهوية الشخصية سارية المفعول + صورة منها مصدق عليها.

صورة مصدقة من دفتر العائلة ساري المفعول.

شهادة الميلاد أصل أول صورة مصدقه منها.

أصل شهادة وفاة الأب في حالة وفاته مبين بها محل الميلاد.

رخصة القيادة بالنسبة للسائقين.

قرار تقاعد بالنسبة لأبناء المتقاعدين العسكريين.

شهادة استشهاد لأبناء الشهداء.

صورة من شهادة التعيين لأبناء العاملين.

دفتر خدمة العلم مؤجل.

أصل شهادة التحصيل العلمي الحاصل عليه المتقدم + صورة مصدق عليها.

كشف علامات مصدق لمن كان مؤهلهم بكالوريوس أو دبلوم.

عدد 4 صور شخصية حديثة مقاس 6×4.

مديرية الأمن العام الأردنية

تعتبر الأمن العام أحد أهم الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية الأردنية، وتختص بحفظ الأمن بمختلف مناطق ومحافظات الأردن، وتقوم المديرية بفتح باب التجنيد لمختلف المؤهلات، مع توفير الوظائف بمختلف الأقسام التابعة للمديرية، وخلال الفترة الأخيرة سعت المديرية لتفعيل النظام الإلكتروني للتقديم على وظائفها.