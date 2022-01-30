نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تويوتا فورتشنر 2022 في السعودية بـ600 ريال شهريًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأت عروض تويوتا فورتشنر 2022 في السعودية تأخذ اتجاه الجديد مع اقتراب العام من نهايته في الوقت الذي تتزايد فيه مبيعات تويوتا في السعودية بشكل كبير حيث يتزايد الإقبال على السيارات اليابانية ذات الدفع الرباعي التي توفر تجربة فريدة من القيادة على الطرق الوعرة والجبلية فيما تنشط عروض تقسيط السيارات الجديدة والمستعملة على حد سواء في مثل هذا الوقت من كل عام بسبب احتدام المنافسة بين الموديلات الجديدة والقديمة.

مواصفات تويوتا فورتشنر 2022

هناك أكثر من موديل أو أكثر من طراز في فورتشنر 2022 حيث يأتي الإصدار الأول المعروف باسم Fortuner x2 في 3 موديلات وهي :

فورتشنر اكس تو دفع خلفي Fortuner x2 4*2 .

وفورتشنر اكس تو دفع رباعي Fortuner x2 4*4.

أما الفئة الثالثة في هذا الطراز فهي فورتشنر اكس 2 ديزل دفع رباعي.

يأتي الطراز الأول مع محرك بنزين بسعة 2.7 لتر، 4 اسطوانات مزود بـ16 صمامًا وبقوة حصانية قصوى تصل إلى 164 حصان / عند 5200 د.د في حين يصل عوم الدوران الأقصى إلى 245 نيوتن في المتر عند 4000 د.د مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات دفع خلفي وسعة خزان الوقود 80 لتر.

أما الموديل الثاني فيأتي بنفس المواصفات تقريبًا في المحرك مع دفع رباعي مؤقت بدبل خفيف وثقيل فيما يأتي الموديل الثالث بمواصفات مختلفة حيث يأتي مع محرك بنزين بسعة 2.4 لتر، رباعي الاسطوانات كذلك لكن القوة القصوى في هذا الطراز تصل 147 حصان عند 3400 د.د.

بينما يصل العزم الأقصى إلى 400 نيوتن في المتر عند عدد لفات يتراوح ما بين 1600 – 2000 دورة في الدقيقة مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات و دفع رباعي مؤقت بدبل خفيف و ثقيل وخزان وقود بنفس السعة اللترية.

سعر Fortuner 2022 في السعودية

يبدأ سعر فورتشنر موديل 2022 في السعودية عند 119 ألف ريال بدون ضريبة القيمة المضافة في الفئة الأولى فورتشنر اكس تو دفع خلفي Fortuner x2 4*2 أما سعر فورتشنر اكس تو دفع رباعي Fortuner x2 4*4 في السعودية فيصل إلى 129 ألف ريال فيما يصل سعر الفئة الثالثة إلى 140 ألف ريال.

ويمكن التقسيط بـ600 ريال شهريا على 60 شهر مع دفع 40 % من السعر كدفعة تملك في نهاية التقسيط ويسدد الباقي كدفعة أولى عند الشراء.

مبيعات تويوتا فورتشنر 2022

وخلال الأيام الأخيرة أعلنت شركة تويوتا أنها باعت 20 ألف وحدة من فورتشنر 2022 المفارقة الجميلة أن هذا هو نفس العدد الذي باعته تويوتا من فئة فورتشنر 2021 طول العام الماضي الأمر الذي يبشر بارتفاع المبيعات خلال العام مع التعافي في الاقتصاد العالمي في مواجهة فيروس كورونا حيث أثرت الجائحة بشكل سلبي على الاقتصاد العالمي ككل وقطاع السيارات بوجه خاص.