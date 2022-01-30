متى يتم تحديث حساب المواطن 1443 برقم الهوية

متى يتم تحديث حساب المواطن وهل هناك تاريخ محدد لتحديث البيانات، وما مدى تأثير عدم تحديث حساب المواطن على استحقاق الدعم الشهري، وغيرها من الأسئلة التي يبحث المستفيدين من حساب المواطن على إجابة صحيحة لها، خاصةً وأن البرنامج يؤكد على أهمية تحديث البيانات لما لذلك من أهمية كبيرة في استمرارية استحقاق الدعم، وضمان الوصول للفئات والأفراد المستحقين، لذلك ينبغي على المستفيدين من حساب المواطن الحرص على تحديث البيانات التي تحتاج إلى التعديل، وهي التي طرأ عليها التغيير الفعلي، كرقم الجوال مثلًا، والدخل الشهري ورقم الآيبان وغيرها من البيانات.

متى يتم تحديث حساب المواطن

أعطى البرنامج فترة سماح يتم فيها تحديث حساب المواطن وتعديل البيانات التي تغيرت، وهي 15 يوما من تاريخ التبليغ بضرورة التحديث، وهي فترة كافية يستطيع من خلال المستخدم تحديث بيانات حساب المواطن من خلال تسجيل دخول البوابة الإلكترونية، ثم ينتقل إلى الملف الخاص بالبيانات ثم يقوم بتعديل البيانات الخاطئة، كما أنه يستطيع إرفاق المستندات المطلوبة والتي تثبت صحة البيانات الجديدة من نفس رابط بوابة حساب المواطن الإلكترونية ca.gov.sa.

15 يوم هي الفترة المحددة لتعديل البيانات المضافة على برنامج حساب المواطن عند حدوث أي تغيير.

طريقة تحديث حساب المواطن

تتلخص طريقة تحديث حساب المواطن في بعض الخطوات البسيطة من خلال تسجيل دخول حساب المواطن بالخطوات التالية:

الانتقال إلى بوابة حساب المواطن الإلكترونية www.ca.gov.sa. التسجيل في بوابة حساب المواطن بكلمة المرور واسم المستخدم. النقر على خيار دخول بعد إعادة تسجيل رمز التحقق. الانتقال إلى تعبئة واستكمال الطب. الإطلاع على البيانات المسجلة في حساب المواطن ثم تحديث البيانات التي تغيرت. النقر على خيار حفظ.

هل تحديث حساب المواطن يكون شهري

أكد برنامج حساب المواطن أنه لا يوجد تاريخ أو وقت محدد تحديث حساب المواطن، وأن عملية تحديث البيانات لا تكون بشكل شهري، وإنما التحديث يتزامن مع حدوث تغيير فعلي في البيانات المسجلة، وبالتالي ففي حالة عدم حدوث تغيير في البيانات فإن لا يكون هناك ضرورة للتحديث، ولكن مع التغيير يتوجب تحديث حساب المواطن؛ وذلك لضمان استمرارية صرف حساب المواطن بشكل شهري، حيث تراجع البيانات بصورة مستمرة لتحديد الفئات الأكثر استحقاقًا، كانت هذه إجابة وافية حول متى يتم تحديث حساب المواطن.