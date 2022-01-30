إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد الجديدة ثبتها الآن بعد تحديث efootball pes 2021

إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد المتطورة من شركة Konami بعد أن تم التطوير الشامل علي اللعبة الأروع علي مستوي العالم . تأتي النسخة الجديدة بعد التحديثات الشاملة التي تمت علي نسخة efootball pes 2021 . ومنذ أن تم التصريح من شركة Konami عن موعد نزول PES 2022 Konami وعشاق الساحرة المستديرة . يبحثون بشكل مستمر عن كيف يتم تثبيت efootball pes 2022 Konami . علي أنواع الهواتف المختلفة كما أن Konami efootball 2022 لها بعض المواصفات الخاصة بالتثبيت علي الهواتف . وهي بسيطة للغاية وفي نسخة efootball pes 2022 الجديدة وفي عام 2006 التي كانت تقتصر علي أجهزة Play station فقط . قامت الشركة بتحديث النسخة لكي ما تكون PES 2022 علي كل الهواتف الحديثة المختلفة .والتي يتم تثبيتها عبر موقع الشركة الرسمي مع المتجر الرسمي المتوافق مع الهاتف الخاص بك .

إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد بتحديثاتها الشاملة

تقوم شركة Konami بتحديث اللعبة الرائعة في كل سنة وتحديداً في شهر أكتوبر من العام . كما أن التحديث الأخير في إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد تم إتاحة الرابط الرسمي الخاص بالشركة . وذلك لكي ما يتم تثبيت لعبة efootball 2022 من خلاله وهذا بعد أن تم تحديث إي فوتبول 2022 منذ 16 من ديسمبر الماضي . ويتم طرح بيس 2022 مع هدايا متعددة أثناء القيام بتثبيت اللعبة من ضمن تلك الهدايا هي الحصول علي 500 كوينز يتم تبديلها من موقع الشركة . بالهدايا المتاحة كذلك من جانب أخر خاص بتحديثات إي فوتبول بيس 2021 الشاملة لتكون نسخة efootball pes 2022 هي النسخة الجديدة المتداولة . تأتي بتقنية ألجرافيك العالي جداً التي تجعل اللعبة وكأن اللاعبين مثل ميسي وغيره حقيقيين بالفعل . وإمكانية تبديل التعليق من اللغة الانجليزية للعربية واختيار المعلقين العرب المضافين في بيس 2022 بدلاً من المعلقين الأجانب .

تثبيت إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد الجديدة علي الهواتف المختلفة

أذأ ما كانت الرغبة في تثبيت Pes 2022 Konami علي أي نوع من أنواع الهواتف المختلفة . فيجب توفير متطلبات PES eFootball الخاصة بهاتفك لكي ما يتم تثبيت PES eFootball 2022 بنجاح . تلك المتطلبات هي كالآتي :-

يجب أن تكون السرعة الخاصة بالأنترنت جيدة لكي لا يحدث أي أنقطاع في تثبيت اللعبة علي هاتفك . كما من الضروري لتثبيت بيس 2022 توفير مساحة داخلية بهاتفك ليست أقل من 4GB . بيس 2022 موبايل تم إضافة تحديثات عليها بحجم 2GB ويتطلب ذلك توفير مساحة فارغة بذاكرة الوصول العشوائي . 3GB كذلك بجانب أن يكون هاتفك به معالج رسومي بتقنية سناب دراجون متوسط تقنية 720G . أما في نظام التشغيل الخاص بهاتفك يجب أن يكون نظام 9 لتشعيل بيس 2022 للأندرويد بدون نت بعد تثبيتها . تلك هي المواصفات الخاصة بالهاتف لكي ما يتم تثبيت PES eFootball علي أي نوع هاتف .

كيفية تثبيت eFootball 2022 علي هاتفك عبر المتجر الرسمي

يجب أن يكون الهاتف متصلاً بشبكة واي فاي قوية لكي ما يتم تثبيت اللعبة دون أنقطاع .

كما يتم تسجيل الدخول علي المتجر الخاص بنوع جوالك ببياناتك الشخصية لكي ما يتم تثبيت إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد

بعد ذلك تسجيل اسم بيس 2022 داخل المتجر في خانة البحث في الصفحة الرئيسية .

داخل المتجر في خانة البحث في الصفحة الرئيسية . تقوم بتحديد القيمة السعرية للعبة بيس 2022 موبايل ودفعها بالطرق المتاحة .

كذلك بعد الانتهاء من الخطوات السابقة يتم الضغط علي مربع زر تثبيت efootball pes 2022 Konami .

. يمكنك بعد ذلك أن تلعب بيس 2022 للأندرويد بدون نت وفي حالة اللعب علي الأنترنت ذلك حينما تكون الرغبة . بمشاركة اللعبة لأصدقاء موجودين أون لاين علي مستوي العالم .

إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد النسخة الجديدة التي تم تحديث النسخة السابقة إي فوتبول بيس 2021 . وطرحها باسم بيس 2022 لكي ما يتم تثبيت اللعبة عبر الموقع الرسمي الخاص بشركة Konami أو من خلال المتجر الرسمي الخاص بهاتفك .