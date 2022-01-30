خطوات تقديم طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي 1443

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عمر شويل - جدة تقديم طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي، حيث يسعي الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية بالحصول على مساعدة مالية بهدف العلاج أو القيام بسداد الديون من خلال الديوان الملكي بالسعودية، وذلك لأن الديوان الملكي يقوم بتقديم الكثير من المساعدات المالية للمواطنين سواء بهدف تحسين الحالة المادية أو العلاج.

طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي 1443

الديوان الملكي السعودي هو المكتب التنفيذي للمملكة وهو عبارة عن حلقة الوصل بين المواطنين والسلطات التنفيذية فى المملكة، ويقوم هذا الديوان بتقديم للمواطنين العديد من المساعدات المادية حيث إن المملكة العربية السعودية تهدف إلى تحسين حالات الفئات ذات الدخل المحدود في المملكة من خلال تقديم تلك المساعدات.

حالات صرف مساعدات الديوان الملكي

قام الديوان الملكي السعودي بتحديد عدد من الحالات التي لها الحق بالحصول علي منح الديوان المادية، حيث إن تلك الحالات تكون تبعاً للنحو التالي:-

المواطنين السعوديين العاطلين عن العمل بسبب طبي.

المواطنين ذو الاحتياجات الخاصة والمصابون بأمراض خطيرة ويحتاجون إلى السفر للخارج لتلقي العلاج.

أصحاب الأعمال الذين يعانون من ضعف الحالة المادية.

المواطن الذي تعرض لحادثة خطيرة.

زوجة الفقيد أو المسجون.

طريقة تقديم طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي 1443

يتم تقديم طلب المساعدات من خلال الموقع الإلكتروني للديوان على شبكة الانترنت، ويكون ذلك عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهذه الخطوات تتلخص فى مجموعة السطور التالية:-

الأنتقال إلى موقع الديوان الملكي السعودي على شبكة الأنترنت.

تسجيل الدخول فى حسابك عن طريق أسم المستخدم ثم رقم السر.

في حالة عدم أمتلاك حساب تقوم بإنشاء حساب لك على الموقع.

بعد تسجيل الدخول في الموقع تقوم باختيار من الصفحة المساعدات المالية.

تقوم باختيار من الزر التقديم.

بعد ذلك تكتب الأسم ثم رقم الهوية.

إدخال سبب الحصول على المساعدة بالتفصيل.

الضغط على زر التسجيل.

معروض طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي