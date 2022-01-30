طريقة عمل البسبوسة بالقشطه لاجتماع الأسرة والعائلة في الإجازة

البسبوسة بالقشطة تحرص الفتيات وسط اجازات العام الدراسي على تعلم الأطعمة المختلفة والحلويات وبالأخص عمل الكيك والبسبوسة لتقديمها عند اجتماع الأسرة أو عند قدوم الضيوف تعد البسبوسة بالقشطة من أجمل و أشهر الحلويات الشرقية تذوق دائما يتم عملها في شهر رمضان مع الكنافة ولكن ليس بالكثير من السيدات يتقن تحضيرها في المنزل لهذا يقدم موقع ثقفني الإخباري في السطور الأتية طريقه عمل البسبوسه بالقشطه الجاهز من مطبخ المنزل

مكونات البسبوسة بالقشطة

نحضر 2 كوب سميد دقيق البسبوسة من عند العطار.

1 كوب سكر ابيض.

عدد 1 كوب قشطه.

مقدار 1 كوب لبن بودرة.

ربع كوب من مبشور.

جوز الهند الناعم.

نصف كوب زبدة لينة.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

مكونات حشوه القشطه:

ثلاث ملاعق كبيره نشا.

1 كوب قشطه.

ربع كوب حليب.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

فستق مجروش ناعم للزينة.

مكونات تحضير القطر (الشربات)

2 كوب سكر.

2 كوب ماء.

عصره نصف ليمونه.

1 ملعقه صغيره فانيليا.

ملعقة كبيرة سكر جلوكوز.

تحضير القطر:

يوضع السكر مع الماء على نار عالية وبعد الغليان نضيف إليه عصير الليمون مع عسل الجلوكوز والفانيليا.

ثم نخفض درجة حرارة النار إلى المتوسط ويترك حتى يغلي تماما لمده تصل إلى سبع دقائق.

طريقة تحضير البسبوسه بالقشطه

جهزي وعاء واخلطي فيه الزبدة مع السميد و المواد الجافة وقلبي جيدا ثم افركي يدويا جيدا حتى يتشرب السميد الزبدة لمدة خمس دقائق. ثم نبدأ في تجهيز الحشوة ويجب أن يكون دافئا قبل استخدامه نضع اللبن على النار وبمجرد أن يصبح دافئا ضيفي إليه الفانيليا و النشا وذوبيه جيدا ويكون النشا مذاب من نفس مقدار اللبن. قلبي الخليط على نار متوسطة الحرارة مع الاستمرار وبمجرد ما يصير قوام الخليط ثقيل ارفعيه من على النار. ثم أضيفي إلى الخليط الثقيل و القشطه وقلبيه مرتين بدون نار ومرتين علي النار. نحضر صينية خبز مدهونة بملعقة واحدة كبيرة طحينه ثم تفرد فيها نصف كمية البسبوسة. وبعد يفرد الحشو كوني حذره عند فرد الحشو يجب أن يكون بعيدا عن الأطراف. في النهاية وزعي باقي البسبوسة فوق الحشوة بكل حرص وخفة ثم ساوى وجه البسبوسة بأصابع اليدين بخفه ويسر حتى يتساوى السطح جيدا. ندخل صينية البسبوسه في الفرن المحمى مسبقا على درجة حرارة تصل إلى 180 درجة لفترة من الزمن نصف ساعة كاملة. ثم تخرج وتسقى بالقطر الساخن على الفور بالتدريج ويجب أن يكون الشربات جاهز بعد مرور الربع ساعه الأولي من وقت تسويه البسبوسه في الفرن.

و يزين الوجه بالفستق المجروش الناعم.