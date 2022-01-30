أخبار اليمن : رصد 156 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة

رصد 156 خرقاً لقوى العدوان في الحديدةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية 156 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات، استحداث تحصينات في حيس والجبلي و3 غارات للطيران التجسسي على حيس.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً تحليق 11 طائرة تجسسية في أجواء الجبلية وحيس ومقبنة و40 خرقاً بقصف مدفعي لـ262 قذيفة و92 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.