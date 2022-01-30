الهند.. موجة صقيع غير مسبوقة تفتك بمشردى نيودلهى

جدة - نرمين السيد - واعتادت العاصمة الهندية التى يسكنها نحو عشرين مليون شخص على تقلبات الطقس الشديدة، مع درجات حرارة غالبا ما تتخطى 35 إلى 40 درجة، أو أمطار غزيرة، أو ذروة التلوث فى الخريف، ورغم ذلك تشكل العواصف والأمطار الجليدية فى يناير اختبارا قاسيا لكثيرين.
وسجلت نيودلهى الثلاثاء أكثر الأيام صقيعا خلال شهر يناير منذ 2013، وبلغت الحرارة القصوى 12.1 درجة مئوية أى بانخفاض 10 درجات عن المعدل الموسمى، فيما ناهزت الحرارة الدنيا الصفر أحيانا، وبقيت ما دون عشر درجات خلال عدة أيام.
وقضى 176 شخصا جراء الصقيع فى المدينة منذ مطلع العام، بحسب ما أفاد سونيل كومار أليديا عضو إحدى المنظمات الرئيسية لمساعدة المشردين.
وقال لوكالة "فرانس برس": "بسبب هذا المناخ القاسى يموت كثير من الناس فى الشارع".
ويتجمع المشردون فى شوارع نيودلهى حول نار يتم إشعالها بالحطب على الأرصفة بهدف التدفئة.
وبحسب آخر تعداد صدر فى 2011، هناك نحو 47 ألف شخص بلا مأوى فى نيودلهى، لكن المنظمات الإنسانية ترى أن هذا الرقم لا يعكس الواقع الفعلى.
جدير بالذكر أن مركز الإيواء فى المدينة لا يضم سوى 9300 سرير.
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