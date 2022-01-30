العاصفة «مالك» تودى بحياة أربعة أشخاص فى شمال أوروبا

جدة - نرمين السيد - وتتقدم العاصفة "مالك" فى منطقة الشمال اليوم الأحد، مصحوبة بعواصف قوية، وأمطار غزيرة، وثلوج فى الدنمارك وفنلندا والنرويج والسويد.

ووصلت العاصفة إلى منطقة الشمال الأوروبى وشمال ألمانيا مساء السبت، بعد انتقالها من بريطانيا، حيث تسببت هناك فى دمار كبير، وأضرت بشكان اسكتلندا بشدة.

وفى اسكتلندا، لقى صبى وامرأة (60 عاما) مصرعهما السبت جراء تساقط أشجار، بينما ضربت رياح عاتية الأجزاء الشمالية من بريطانيا.

وهبت رياح تزيد سرعتها عن 100 ميل فى الساعة (160 كيلومترا فى الساعة) فى أجزاء من اسكتلندا، ما تسبب فى اضطراب واسع النطاق فى حركة النقل، وانقطاع التيار الكهربائى عن عشرات الآلاف من المنازل.

وتسببت الفيضانات فى مناطق بالدنمارك فى أضرار مادية كبيرة، فيما أعلنت وسائل إعلام دنماركية وفاة سيد (78 عاما) متأثرة بجروح خطيرة إثر سقوطها خلال هبوب رياح عاتية.

فى ألمانيا المجاورة، ذكرت وسائل إعلام محلية أن رجلا لقى حتفه السبت بعد أن اصطدمت به لوحة إعلانية.

وتضررت مناطق فى جنوب السويد بشدة جراء العاصفة، وانقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل هناك بعد ظهر الأحد، بينما ألغت عبارات متجهة إلى جزيرة جوتلاند رحلاتها فى بحر البلطيق بسبب الرياح العاتية.

ولحقت أضرار جسيمة فى منازل وسيارات وقوارب فى النرويج، فيما تسبب تساقط الثلوج بكثافة فى جميع أنحاء فنلندا فى وقوع حوادث طرق، وتعطيل حركة الحافلات، والقطارات فى أجزاء من البلاد.