كيفية تحويل رصيد من هاتف إلى أخر 2022 عبر شركات الاتصال

عملت الكثير من شركات الهاتف المحمول على الإعلان عن كيفية تحويل رصيد من هاتف إلى أخر عبر الهواتف المختلفة من اجل توفير الوقت والجهد على العملاء في هذا التحويل الإلكتروني، الذي يكون بديلا عن الذهاب إلى مقر أي من تلك الشركات، أو الذهاب إلى مراكز الخدمة المنتشرة بأنحاء الجمهورية، من اجل التحويل اللازم للرصيد، وينم ذلك أيا كان المبلغ المالي المراد تحويله.

كيفية تحويل رصيد من هاتف إلى أخر

يمكن لعميل أي من شركات الهاتف المحمول الاعتماد على اكثر من طريقة من اجل العمل على تحويل رصيد من موبايل إلى موبايل أخر، وكذلك معرفة رصيدك إذا كنت من عملاء سوا بالسعودية، ومن الطرق لتحويل الرصيد هو استخدام أكواد يتم إدخالها من العميل بصورة صحيحة من اجل التحويل السريع، ومن أساسيات مهام هذه التحويلات أن يبذأ التحويل من مبلغ 2 من الجنيهات بالنسبة لشركة الاتصالات على سبيل المثال ويتمكن العميل من التحويل في هذه الشركة حتى 50 جنيها في المرة الواحدة.

طريقة تحويل رصيد من خط لخط

من أجل التيسر على العملاء فقد قامت شركة اورانج للاتصالات بالإشارة إلى عدد من خطوات التحويل للرصيد من هاتف إلى أخر كالتالي

الاتصال بشركة اتصالات بالخط الخاص بها وطلب تحويل الرصيد على رقم 400.

وكذلك عن طريق إدخال كود التحويل *1*#101 مع اتباع هذا الكود برقم الموبايل الذي سوف يتم التحويل إليه.

القيام بالخدمة وإرسال الكود والانتهاء بالضغط على علامة شباك من أجل إرسال الكود.

تحويل رصيد من موبايل لموبايل

عملية التحويل من خط إلى أي من الخطوط الأخرى سواء كانت تلك الخطوط تابعة لنفس الشركة من فودافون أو أورانج أو غير ذلك وسواء كان التحويل من خط تابع لنفس الشركة إلى خط أخر لنفس تلك الشركة من الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات المختلفة للمحمول بهدف الحرص على تيسير التحويلات بين المشاركين.

كيفية تحويل رصيد من هاتف إلى أخر أورانج