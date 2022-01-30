نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع قارينا فري فاير شحن أكثر من 20 ألف جوهرة بطريقة شرعية 100% في المقال التالي

عمر شويل - جدة قارينا فري فاير شحن جواهر، حيث أن جميع اللاعبين الذين يحبون لعبة فري فاير يريدون أن يحصلوا علي جواهر كثيرة لكي يتمكنوا من شراء معدات من داخل المتجر في اللعبة، وهذا المتجر يحتوي علي الكثير من الأشياء الهامة، مثل أسلحة حديثة، وقنابل يدوية، وجلود وشخصيات جديدة سريعه وقوية أو حتى شكلها جذاب، فسنتعلم في هذه المقال عن كيفية الحصول على جواهر كثيرة داخل حسابك.

قارينا فري فاير شحن

ننصح دائما عدم ادخال بيانات حسابك في اللعبة أو حسابك في البنكي في اي موقع غير رسمي، لكي لا تتعرض أللاحتيال وتخسر كل من أموال وحسابك في اللعبة، وننصح دائم الشحن عن طريق الموقع الرسمي الخاص باللعبة، فهو مضمون 100% وأيضا يقدم عروض وغير مكلف نهائيا مثل المواقع المحتالة الأخرى.

شحن جواهر فري فاير

تقدم اللعبة طريقة مجانية للحصول علي الجواهر في حسابك، وهي عن طريق مشاهدة الإعلانات اليومية التي توفرها اللعبة كل يوم بعد الساعة 12، وهذه الطريقة فعالة جدا حيث يمكنك الحصول عل كل ما تريد من الجواهر، نعلم أنها من الممكن أن تكون غير كافية لشراء أشياء غالية الثمن من المتجر، ولكن يمكن ادخارها حتى تجمع مبلغ كبير ومن ثم شراء ما تريد.

طريقة شحن جواهر فري فاير

من الموقع الرسمي للعبة هو shop2game والشحن من خلاله سهل جدا وهو:

يجب الدخول على الموقع الرسمي والبحث علية من محرك البحث واسمة هو shop2game.

ثم تسجيل الدخول إذا كان لديك حساب بالفعل.

بعد ذلك تحديد بلدك، واختيار عدد الجواهر التي تريد شحنها في حسابك.

ثم اختيار طريقة الدفع التي تريدها.

وثم التأكيد ثم الضغط على كلمة (شحن).

ثم بعد ذلك سترسل لك الجواهر داخل حسابك.

كيف تلعب فري فاير

يجب عليك افتح متجر Google Play على جهازك وقم بتسجيل الدخول بحسابك. ابحث عن “Garena Free Fire ” في حقل البحث وانقر على النتيجة الأولى. انقر الآن على خيار “جرب الآن” ، وسيتم تحميل اللعبة تلقائيًا.

ما هي أفضل شخصية فري فاير

افضل شخصة هي دي جي الووك. حيث يتمتع منتج الموسيقى العالمي الشهير DJ Alok بقدرة نشطة تُعرف باسم Drop the Beat. بينما تكون مهارته نشطة، تخلق الشخصية هالة 5 أمتار، مما يزيد من سرعة الحليف بنسبة 10٪ ويستعيد 5 نقاط صحة / ثانية لمدة إجمالية تبلغ 5 ثوانٍ عند المستوى الأساسي.