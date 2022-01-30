نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة وصول العاصفة “ريري” والعاصفة ” ياسمين” علي مصر و الشرق الأوسط في المقال التالي

عمر شويل - جدة العاصفة “ريري”والعاصفة ” ياسمين “ماهي ومن أين ستأتي وما حقيقة وصولها إلى مصر، بالتزامن مع قرب انتهاد العاصفة هبة وتقلبات الجو المختلفة وأيضا العواصف المختلفة القادمة من أوروبا ولبنان أيضا ،ونتيجة لتقلبات الجو المختلفة والانحباس الحراري نتيجة لتسرب الغازات المختلفة الغلاف الجو وعوامل أخرى أثرت بالسلب على دراجات الحرارة هذا الشتاء وحدوث العواصف المختلفة.

ما حقيقة حدوث العاصفة “ريري”

أكد خبراء الأرصاد الجوية في تصريحات مباشرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي والأخبار لبعض المواقع، ماهو إلا شائعات ليس لها أي أساس من الصحة، كما أن حالة الطقس في مصر ستكون مستقرة الأيام القادمة، ولن يتأثر المناخ في مصر بالأجواء الخارجية سواء الأوروبية أو اللبنانية.

كما أشار خبراء الأرصاد الجوية إلي أن حالة الطقس في مصر مستقر لنهاية الأسبوع الحالي، وانه من المتوقع نزول أمطار خفيفة فقط، واكدوا أن الطقس في مصر مستقر ولن يتأثر بالعواصف الخارجية، وأن الأجواء التي نمر بها هي طبيعية جدا كما يحدث كل عام.

هذا بالإضافة إلى انحصار فرص سقوط الأمطار الغزيرة، وأن درجات الحرارة بدأت بالفعل في الارتفاع مرة أخرى تدريجيا أعلى من الأيام السابقة، لتصل درجات الحرارة إلي معدلاتها الطبيعية.

ومع قرب انتهاء شهر طوبة سيتحسن المناخ الشتوي، فهو يبدأ في التاسع من يناير و ينتهي في السابع من فبراير، شهر طوبة يعد من شهور النماء في مصر القديمة وهي كلمة مشتقة من “طوبى” اي الغسيل والتقنية باللغة الهيروغليفية القديمة ومن المعروف عنه انه شهر برد وصقيع وأمطار شديدة وغزيرة،من الأمثلة المشهورة لشهر طوبة ” طوبة بيخلي الصبية كركوبة”.

ويهد شهر طوبة يبدأ شهر أمشير حيث يبدأ في الثامن فبراير وينتهي في التاسع من مارس ومن الأمثلة المشهورة لشهر أمشير “أمشير يخلي العجوزة جلدة، والصبية قردة”