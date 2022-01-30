15 وفاة و4224 إصابة بكورونا في الأردن ونسبة الفحوص الإيجابية 20.94%

دوت الخليج :- سجلت في الأردن 15 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا، و4224 إصابة جديدة بالوباء؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 1189080 إصابة وفق الموجز الإعلامي الصادر عن وزارة الصحة الجمعة.

وارتفع عدد الوفيات إلى 13124 وفاة منذ بدء الجائحة، بحسب الموجز.

وأجري 20171 فحصا مخبريا، بنسبة فحوص إيجابية قدرها 20.94%، ووصل العدد الإجمالي لفحوص الكشف عن الفيروس إلى 14557578 فحصا.

وبلغ عدد حالات الشفاء الجديدة 6216 حالة؛ ليصل مجموع حالات الشفاء المتوقعة إلى 1097073، فيما بلغ عدد الإصابات النشطة 78850.

وسُجلت 106 حالات إدخال جديدة إلى المستشفيات، فيما خرج منها 43 شخصا، ويرقد في المستشفيات من الحالات المؤكد إصابتها 777 إصابة.