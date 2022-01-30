"لن أخرج".. موقف "بطولي" من أبو جبل أمام المغرب

في واقعة غريبة، امتزجت فيها المشاعر البطولية ورغبة اللعب، سجل حارس مرمى المنتخب المصري لقطة لفتت الأنظار خلال مباراة منتخب بلاده أمام المغرب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا مساء الأحد.

وفي الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي لمباراة مصر والمغرب، تعرض حارس مرمى منتخب مصر، محمد أبو جبل، لإصابة في العضلة الضامة.

وبعد سقوطه على أرض الملعب لعدة دقائق، قرر المدرب البرتغالي كارلوس كيروش استبداله، ووقف على خط الملعب مع الحارس البديل محمد صبحي وطلب خروج أبو جبل.

لكن أبو جبل بدا غاضبا، وتحدث مع زملائه قائلا "لن أخرج.. لن أخرج"، ليصر على استكمال اللقاء وتحمل الإصابة.

وقبل إصابته بدقائق قليلة، أنقذ أبو جبل هدفا محققا من ضربة رأسية مغربية، أبعدها بيده للعارضة.

ولكن في الدقيقة الخامسة من الوقت الإضافي، لم يستطع أبو جبل استكمال اللقاء، وتم استبداله بصبحي، الحارس الثالث لمنتخب مصر.

وبدا أبو جبل منهارا بالبكاء على دكة البدلاء، بعد استبداله، وكان حارس مرمى الزمالك قد شارك أمام كوت ديفوار بديلا بعد إصابة الحارس الأساسي محمد الشناوي.

وأعادت واقعة أبو جبل إلى الأذهان واقعة الحارس الإسباني كيبا أريزابالاغا، الذي سجل نفس الموقف مع ناديه تشلسي الإنجليزي في 2019.

وفي الوقت المحتسب بدلا من الضائع من نهائي كأس الرابطة الإنجليزية عام 2019، رفض كيبا أن ينفذ توجيهات المدير الفني للفريق الإيطالي ماوريتسيو ساري، بالخروج من الملعب من أجل دخول الحارس ويلي كاباييرو، استعدادا لخوض ركلات الترجيح.

وظل كيبا رافضا تعليمات المدرب، بينما بدا ساري غاضبا جدا، ليستكمل كيبا اللقاء ويخوض ركلات الترجيح أمام مانشستر سيتي.