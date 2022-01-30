الجزائر تعلن تسجيل إصابات بالسلالة الفرعية من "أوميكرون"

أعلن المدير العام لمعهد باستور، فوزي درار، الأحد، تسجيل إصابات بالسلالة الفرعية من متحور أوميكرون "BA.2" في الجزائر.

وقال درار، في تصريح للإذاعة الوطنية الجزائرية، إن البلاد سجلت مؤخرا عدة حالات لـ"BA.2"، التي تعرف انتشارا واسعا في بعض البلدان الأوروبية.

وطمأن درار الجزائريين بالقول إن "هذا الانتشار لا يدعو إلى القلق، لكن يدعو إلى توخي الحذر واليقظة".

وفيما يخص عدد الحالات التي أصيبت بهذا المتحور الجديد، أشار المدير العام لمعهد باستور إلى أنه سيتم الإعلان عنها لاحقا.

كما ردّ المسؤول عن الأشخاص الذين يعتبرون أوميكرون زكاما حادا، وقال "لا يمكن اعتبار ذلك، أوميكرون هو عبارة عن فيروس، ولا يمكن التنبؤ بالتغيرات التي ستطرأ عليه وبالتعقيدات التي سيحدثها في جسم الإنسان".

وتقول منظمة الصحة العالمية إن السلالة الفرعية من "أوميكرون"، التي أطلقت عليها اسم "BA.2"، تختلف عن الطفرات السابقة بسبب الطبيعة الجديدة للبروتين الشوكي للفيروس.