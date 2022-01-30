البنتاجون يعلن استعداد واشنطن للتفاوض مع بيونج يانج دون شروط مسبقة

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربى، عبر قناة (فوكس نيوز) الأمريكية، إن "إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، تتابع عن كثب التحديات الناجمة عن بيونج يانج فى شبه الجزيرة الكورية، وبالتنسيق الوثيق مع حلفاء واشنطن مثل كوريا الجنوبية واليابان.

ولفت المتحدث الأمريكى إلى أن الولايات المتحدة كانت قد أدانت التجربة الصاروخية الأخيرة التى نفذتها بيونج يانج مؤخراً، مشددا على أنها تشكل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الدولى.

وقال: "علينا التأكد من أن حلفاؤها فى شبه الجزيرة الكورية قويون، ولا نزال ملتزمين بجعل شبه الجزيرة الكورية منطقة خالية من الأسلحة النووية، ولا نزال ملتزمين بالتفاوض الدبلوماسى، وقد أكدنا لبيونج يانج أننا مستعدون للجلوس حول الطاولة دون شروط مسبق لإجراء حوار من هذا النوع.

فى الوقت نفسه، شدد كيربى على ضرورة أن تكون الولايات المتحدة على الاستعداد عسكرياً فى شبه الجزيرة والمنطقة إذا قرر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، اتباع طريقة مختلفة".

وأكدت كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أن جارتها الشمالية أطلقت ما يعد صاروخا باليستيا متوسط المدى على ارتفاع ألفى كيلومتر باتجاه بحر اليابان، وهو قطع مسافة 800 كيلومتر، ويعد ذلك سابع عملية إطلاق تنفذها بيونج يانج منذ مطلع الشهر الجارى.