الطيران العراقى يقصف وكرا للإرهابيين فى نينوى ويعلن مقتل 6

جدة - نرمين السيد - وقالت خلية الإعلام الأمنى، فى بيان لها اليوم إن العملية النوعية تأتى ضمن العمليات النوعية التى تقوم بها تشكيلات القوات الأمنية بمشاركة الاستخبارات العسكرية.

وجاء فى البيان الذى نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "كما وعدناكم يوم أمس ببشرى لاحقة، ومن خلال العمليات النوعية التى تقوم بها تشكيلات ومفاصل قواتنا الأمنية البطلة، وبعد متابعة للاستخبارات العسكرية الميدانية فى قيادة عمليات نينوى وتكثيف جهودها للوصول إلى أوكار الإرهابيين".

وتابعت الخلية أنه "بتخطيط وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، نفذ صقور القوة الجوية بواسطة طائرات F16 العراقية ضربة جوية استهدفت مفرزة إرهابية من عناصر عصابات داعش، مكونة من 6 عناصر داخل وكر لهم فى أحد التلال قرب قرية الشيخ يونس ضمن قاطع قيادة عمليات نينوى، حيث تم قتلهم جميعا".

وأضافت أن "قواتنا الأمنية مستمرة فى القصاص من عناصر عصابات داعش الإرهابية وتواصل قطع أوصالهم، وسنوافيكم بتفاصيل اكثر لاحقاً عن نتائج هذه العملية".