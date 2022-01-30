الأمين العام لحلف الناتو: أوروبا بحاجة إلى تنويع إمداداتها من الطاقة

جدة - نرمين السيد - طالب الأمين العام لحلف شمال الأطلسى ينس ستولتنبرج، اوروبا اليوم بضرورة تنويع مصادر إمداداتها من الطاقة، بدلا من الاعتماد على روسيا تحسبا لأى توترات بين روسيا وأوكرانيا.





وحسب تصريحات نقلتها رويترز قال ستولتنبرج "نحن قلقون بشأن وضع الطاقة فى أوروبا؛ لأنه يظهر ضعف الاعتماد المفرط على مورد واحد للغاز الطبيعى وهذا هو سبب اتفاق حلفاء الناتو على أنه يجب علينا العمل والتركيز على تنويع الإمدادات".

ويعتمد الاتحاد الأوروبى على روسيا فى حوالى ثلث إمدادات الغاز وأى انقطاع من شأنه أن يؤدى إلى تفاقم أزمة الطاقة الموجودة بالفعل، والناجمة عن النقص.

واليوم أكدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس أن "الحكومة البريطانية ستُقدم تشريعا جديدا هذا الأسبوع لتوسيع نطاق العقوبات التى يمكن أن تطبقها على روسيا، إذا ما حاولت الاعتداء على أوكرانيا".

وقالت "هذا التشريع سيمكننا من تحقيق مجموعة متنوعة من الأهداف الأوسع نطاقا، لذلك لا يمكن أن يكون هناك من يعتقد أنه سيكون محصّنا من تلك العقوبات" على حد تعبيرها.

وعن طبيعة هذا الاتساع فى نطاق العقوبات أوضحت تروس أنه "فى السابق كان يمكن فقط استهداف الشركات التى لها دور مباشر فى زعزعة استقرار أوكرانيا، لكن بموجب الخطط التى ستتحدد هذا الأسبوع، سيتم توسيع ذلك الآن ويمكن أن يشمل مؤسسات مالية وشركات طاقة روسية ومقربين من الكرملين".