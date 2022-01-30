بسبب العاصفة الثلجية .. اصطدام طائرة شحن صينية بعربات الأمتعة فى مطار...

اصطدمت طائرة شحن تابعة للخطوط الجوية الصينية بعربات الأمتعة فى مطار أوهير الدولى فى شيكاغو خلال العاصفة الثلجية التي شهدتها البلاد يوم الجمعة الماضى.
ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" لقطات سجلتها كاميرات المراقبة بالمطار حين اصطدمت طائرة شحن جامبو بعربات الأمتعة الموجودة بالقرب من المدرج خلال تحرك الطائرة ببطء.
وقالت الصحيفة إن الحادث وقع قبل الساعة 6:30 صباحا بقليل، حيث انزلقت طائرة الشحن عبر المدرج المغطى بالثلوج ما أسفر عن تحطم العربات.
وأفادت قناة "فوكس 32" إن أحدا لم يصب بأذى لكن ضررا لحق بأحد محركات الطائرة، فيما لم تتوفر مزيد من التفاصيل حول الحادث.
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