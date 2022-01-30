منصة مدرستي وتصريحات وزارة التعليم في السعودية في استمرار التعليم 2022

وعن أهم الأحداث التي تدور حول التعليم داخل المملكة العربية السعودية و استمرارها من عدمة في وجود انتشار وباء كورونا المستجد وكذلك متحوراته أطلقت المملكة العربية السعودية والمتمثلة قانونا في وزارة التعليم السعودي بإنشاء منصة مدرستي التي أطلقتها منذ وقت ليس بالبعيد وذلك جراء انتشار هذا الفيروس بطريقة مخيفة ومرعبة الأمر الذي استوعبته الحكومة السعودية باتخاذ إجراءات احترازية حفاظا على أرواح وحياة المعلمين والطلاب . وفي الاونة الاخيرة زادت محركات البحث على مواقع البحث ومنها الأكثر موقع جوجل عن كيفية التسجيل على منصة مدرستي التي أطلقتها الحكومة السعودية ونتحدث اليوم عن منصة مدرستي من خلال موقعنا موقع ثقفني الأمر الذي يشغل بال الكثير من أولياء الأمور وكذلك عن تأكيد استكمال الدراسة من عدمه فإنه قد بدأت عدد من المدارس داخل المملكة العربية السعودية في استقبال الطلاب بأنواع مختلفة من رياض الأطفال وكذلك المدارس الابتدائية ولكن في ظل اتخاذ تلك المدارس لكافة الحيطة والحذر وكذلك الإجراءات الاحترازية بمختلف انواعها ضمن بروتوكول قد وضعته الحكومة السعودية بالاتفاق مع وزارة الصحة السعودية وقد جاء ذلك للحفاظ على صحة كافة الطلاب والمعلمين وكذلك كافة مسؤولي التعليم.

وزارة التعليم في السعودية أكدت استمرار التعليم

ومن خلال رابط منصة مدرستي الالكترونية وكما جاء بتصريحات الاستاذ الدكتور محمد العمري، حيث أنه قد قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بالتأكيد على استمرار التعليم وذلك بطريقة الجديدة عن بعد وقد جاء ذلك في عدة حالات في حالات الطوارئ ، الأمر الذي يجعل الطلاب ويمكنهم إستكمال دراستهم بشكل منتظم وذلك من خلال النظام الأساسي المعتمد من قبل الوزارة متمثلا في منصة مدرستي عن رياض الأطفال المستوى الابتدائي ، حيث يأتي هنا الاختيار للطالب وولي امره المتمثل في ذهابه إلى مدرسته بشكل طبيعي ضمن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل المدرسة التابع لها او استكمال الدراسة من خلال الانترنت من خلال تلك المنصة التي أطلقتها وزارة التعليم السعودية منصة مدرستي والتي تعمل أيضا على توفير فصول افتراضية للطالب يوجد بها المعلم وكافة الطلاب الاخرى وجاءت تلك المنصة والهدف الأساسي منها هو حماية الطلاب والمعلمين واستكمال الدراسة من خلال النظام الأساسي لمنصة مدرستي، أو الجمع بينهما التعامل مع منصة مدرستي والذهاب إلى المدرسة له مطلق الحرية بين هذا وذاك في إستكمال العام الدراسي لهم .