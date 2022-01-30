الرئيس الإيطالى: نمر بوضع استثنائى وتضررنا كثيرا بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - صرح الرئيس الإيطالى، سيرجو ماتاريلا، بأن بلاده تمر بوضع استثنائى، موضحاً أن إيطاليا باتت مثقلة بالديون وواحدة من أكثر الدول تضرراً من جائحة 2020 فى أوروبا ولا تزال فى حالة طوارئ صحية واقتصادية واجتماعية خطيرة.





وكانت وزيرة الشؤون الإقليمية الإيطالية مارياستيلا جيلمينى صرحت فى وقت سابق بأن الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا، وافق على الخدمة لفترة ولاية ثانية بعد أن طلبت منه أحزاب الائتلاف إعادة النظر فى قراره ترك المنصب. وقالت جيلمينى إن "استعداد الرئيس سيرجيو ماتاريلا للخدمة لفترة ثانية، بناء على طلب الغالبية العظمى من الأحزاب السياسية، يظهر إحساسه بالمسؤولية وتعلقه بالدولة ومؤسساتها"، وفقا لموقع (ناشيونال بوست). فيما أفاد مصدر بالحكومة الإيطالية، بأن رئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجى طلب من رئيس البلاد سيرجيو ماتاريلا، الاستمرار فى منصبه لولاية ثانية، حيث أوضح المصدر أن طلب دراجى ببقاء ماتريلا جاء بعد أن فشل الزعماء السياسيون فى إيجاد مرشح توافقى بديلا للرئيس الحالى.

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