القوات الكندية تغير مكانها عند الحدود الأوكرانية الروسية

وقالت أناند بحسب صجيفة "غلوب آند ميل" واسعة الانتشار: "سنواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة قواتنا المسلحة الكندية بعد أن بات من المعروف، بشكل عام، أن هناك عدواناً روسيا على الحدود الأوكرانية وفى بيلاروسيا".
بدوره، أعرب رئيس الوزراء الكندى، جاستن ترودو، الأسبوع الماضى، عن قلقه حيال، عن ما سماه "غزو روسيا لأوكرانيا"، وقال تبعا لنفس الصحيفة: "أنه سيتم توسيع عملية يونيفاير التى أطلقتها كندا عام 2015 والتى تضم 200 جندى لدعم قوات الأمن فى أوكرانيا مع توقع وصول 60 جنديًا آخر فى الأيام والأسابيع المقبلة".
يذكر أن الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، ناشد فى الأمس، الدول الغربية ضرورة عدم ترديد الحديث عن غزو روسى محتمل لبلاده، مؤكدا أن هذا الحديث يعرض استقرار أوكرانيا للخطر.
وحسب تصريحات نقلتها بى بى سى، قال زيلينسكى: "الحديث عن غزو روسى وشيك لبلادنا يعرض اقتصاد أوكرانيا للخطر".
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