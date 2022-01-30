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عمر شويل - جدة موعد مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي أمم أفريقيا 2022، ما زال المنتخب المصري يواصل عروضه القوية في مباريات أمم أفريقيا التي تقام في الكاميرون، حيث استطاع المنتخب المصري منذ قليل الفوز على منتخب المغرب القوي والعنيد، بنتيجة هدفين مقابل هدف للمنتخب المغربي، ليتأهل المنتخب المصري بهذا الفوز الغالي إلى دور نصف نهائي أمم أفريقيا 2022، ليواجه الفريق المضيف لهذه البطولة وهي الكاميرون في نصف نهائي البطولة.

موعد مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي أمم أفريقيا 2022 والقنوات الناقلة لها:-

حقق المنتخب المصري فوزاً مستحقاً في مباراته اليوم على منتخب المغرب، بنتيجة هدفين مقابل هدف، أحرز المنتخب المغربي هدفه الوحيد من ضربة جزاء مستحقه عندما قام لاعب المنتخب المصري أيمن أشرف بعرقلة اللاعب أشرف حكيمي في منطقة الجزاء، ليحتسب بعدها حكم المباراة ضربة جزاء للمنتخب المغربي أحرز منه منتخب المغرب هدفه الوحيد في المباراة.

بعد هدف منتخب المغرب الوحيد في المباراة نشط المنتخب المصري بشكل كبير وشكل هجمات كثيرة على حارس منتخب المغرب، أحرز منها نجم مصر وفريق ليفربول وفخر العرب محمد صلاح أول أهداف منتخب مصر في المباراة، وهو الهدف الذي أحيا به محمد صلاح أمال وتطلعات المنتخب المصري في استكمال مسيرته في أمم أفريقيا، ثم أحرز اللاعب تريزيجه هدف مصر الثاني في منتخب المغرب في نهاية الشوط الإضافي الأول، ليحاول بعدها منتخب المغرب في التعادل، إلا أنه لم يكلل له النجاح، لتنتهي المباراة بفوز مستحق لمنتخب مصر على منتخب المغرب بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وبهذه النتيجة يضرب المنتخب المصري موعداً مع منتخب الكاميرون يوم الخميس المقبل الموافق 3 فبراير 2022، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسوف يحاول منتخب المصري بكل ما لديه من امكانيات إلى الفوز بنتيجة المباراة على حساب منتخب الكاميرون المضيف، والذي سوف يسعي هو الآخر إلى الفوز بنتيجة المباراة من أجل استكمال مسيرته نحو التأهل للحصول على كأس أمم أفريقيا 2022، ولهذا يتوقع محبي وعشاق كرة القدم بأن تكون مباراة مصر والكاميرون من أقوى المباريات في البطولة، خاصة وأن كل فريق سوف يسعي إلى استكمال مسيرته نحو الحصول على كأس البطولة.

أما عن القنوات الناقلة، فإن قناة بين سبورت beIN Sport فهي تعد الناقل الرسمي للمباراة والتي يمكن استقبال الترددات الخاصة بها عبر جميع الأقمار الصناعية المتاحة.