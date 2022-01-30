سلم رواتب المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية و شروط التقديم

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عمر شويل - جدة سلم رواتب المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية، حيث يسعى عدد كبير من طلاب المملكة العربية السعودية الراغبين بالتقديم على التخصصات الأكاديمية المختلفة للتعرف على رواتب المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية، أن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية هو عبارة المؤسسة السعودية التي تتبع إلى مشاريع الخطوط الحديدية والتي تعمل على الربط فيما بين مدن بين المملكة العربية السعودية، ويقوم المعهد بتقديم مجموعة واسعة من الدورات التدريبة التقنية والمهنية، ويهدف المعهد إلى توفير عدد كبير من فرص العمل جديدة لكافة المناطق المملكة، كما يهدف إلى مواكبة التطور والتقدم، والذي يتم من خلاله دعم الصناعة في المملكة، كما يمكن التعرف علي خطوات حجز تذاكر قطار الحرمين عبر موقعه الإلكتروني ابتداء من اليوم.

سلم رواتب المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية 1443

يمكن من خلال ما يلي التعرف على قيمة رواتب المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية المحددة مؤخرًا من قبل المعهد:

يبلغ متوسط قيمة رواتب الشركة السعودية للخطوط الحديدية 12914 ريال سعودي شهريًا. ثم يبلغ الحد الأدنى للرواتب 1500ريال سعودي وكما يبلغ الحد الأعلى 115 ألف ريال شهريًا. يبلغ متوسط الرواتب للنساء الموظفات لدى الخطوط الحديدية السعودية 7300 ريال سعودي. ثم يبلغ متوسط رواتب للذين تحصلوا الماجستير 26906 ريال سعودي. يبلغ متوسط رواتب للذين تحصلوا على الدبلوم العالي 10978 ريال شهريًا. ثم يبلغ متوسط رواتب للذين تحصلوا على شهادة البكالوريوس 15398ريال سعودي.

شروط التقديم في المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية 1443

حدد المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية كافة الشروط الواجب توفرها في الطلاب الراغبين بالتسجيل في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف، وفقًا لما ورد من قبل المعهد فإن شروط التقديم في المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية كالتالي:

يشترط أن يكون عمر المتقدم ما بين 18 إلى 23 عامًا. ثم يجب أن يجتاز اختبار المتقدم القبول والمقابلة الشخصية. يلزم أن يكون المتقدم من جنسية سعودية. ثم يجب أن يكون المتقدم متوفر لديه شهادة الثانوية العامة علمي بمعدل لا يقل عن 80 بالمائة. لابد حصول المتقدم على نسبة 70% في اختبار القدرات. ثم يشترط أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا.

مكافأة الطلاب في معهد سرب 1443

يتوفر للطلاب المتدربين، لدى معهد سرب مكافأة تُقدم لهم بشكل شهري، ويصل مبلغ المكافأة إلى 4000 ريال سعودي، في فترة التدريب، وكما سيحصل المتدرب على التأمينات الاجتماعية، مع بداية اليوم الأول، وذلك كونه أصبح موظف تحت التدريب لدى المعهد، وبأثناء التخرج سوف يتقاضى راتب شهري، يصل إلى مبلغ 8000 ريال سعودي، وذلك بالإضافة إلى توفير فرصة عمل مع شركة رينفي بالمملكة العربية السعودية.

رابط التسجيل في المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية 1443

يمكن لأي طالب بالمملكة العربية السعودية متوافق مع التسجيل في المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية 1443، الدخول إلى الرابط الخاص بالتسجيل، ومن ثم الشروع بإجراءات التسجيل اللازمة، حيث أعلن المعهد السعودي عن تفعيل رابط التسجيل في المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية، والذي سيعمل على نقل المتقدم إلى موقع التسجيل مباشرة، وبالتالي على اتباع ما يلزم من خطوات لضمان التسجيل بشكل رسمي.