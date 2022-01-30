نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهرت الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبرموقع نتائجنا ووزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة ظهرت الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبرموقع نتائجنا ووزارة التربية والتعليم العراقية نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان، حيث يبحث عدد كبير من الطلاب والطالبات على نتائج القبول الموازي بعدما أعلن على ظهورها المسؤولين داخل وزارة التربية والتعليم العراقية بعدما تقدم عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات على طلب التحاق على القبول الموازي داخل كافة الأقسام الموجودة بالجامعات العراقية، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية مجريات وتفاصيل طرق الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين بمنتهى السهولة عبر المواقع التعليمية التي جاءت أمام جميع الطلاب والطالبات

ظهرت الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية على بدء الوزارة على نشر نتائج القبول الموازي بالعراق عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقي الرسمي بالاضافة على موقع نتائجنا وغيرها من المواقع التعليمية، حيث عاش عدد كبير من الطلاب والطالبات حالة من التوتر والقلق حول التعرف على نتائج القبول الموازي بعد الاشارة على قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة على مستوى جميع الجامعات العراقية بعدما تم الاعلان عن معدلات القبول الموازي وكذلك شروط القبول الموازي وكافة الأمور المتعلقة بنتائج القبول الموازي التي اصبحت حالياً موجودة عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وموقع نتائجنا على نحو خطوات نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية من هذا المقال

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نتابع الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي اون لاين من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

الخطوة الثالثة:- البدء على ادخال اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني وتحديد المحافظة التابع اليها الطالب والطالبة

الخطوة الاخيرة:- النقر على خانة استعلام على أن تكون على الفور أمامكم النتائج معلنة بالحال

هذا وقد بامكانكم ايضاًعبر موقع نتائجنا اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بتسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحانات وغيرها من البيانات التي جاءت مطلوبة للكشف والاستعلام عن تلك النتائج من المنزل، على ان يصبح بإمكانكم عبر صندوق التعليقات التي بالاسفل بمشاركتنا بجميع البيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتى نساعدكم على الفور بها