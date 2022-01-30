مقتل 60 إرهابيا شمال بوركينا فاسو بإسناد فرنسى

جدة - نرمين السيد - وقالت هيئة أركان الجيش الفرنسى الأحد: "لأربع مرات، بين 16 و23 يناير الجارى قامت قوات بوركينا فاسو ووحدات برخان بتحديد مواقع مجموعات مختلفة من الإرهابيين وتحييدهم". وتأتى تلك العملية رغم ما تشهده بوركينا فاسو من انقلاب أطاح بالرئيس روك مارك كريستيان كابورى مؤخرا، فيما أدان المجتمع الدولى الانقلاب الذى نفّذه الجيش فى بوركينا فاسو. أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون "إدانته" لهذا "الانقلاب العسكرى"، وقال الرئيس الفرنسى: "قيل لى إنه ليس مهددا جسديا"، فى إشارة إلى كابورى الذى لا يزال مكان تواجده مجهولا. واعتبر الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو جوتيريش أنّ "الانقلابات العسكرية غير مقبولة"، مطالباً العسكريين فى أفريقيا الغربية بـ"الدفاع عن بلدانهم وليس مهاجمة حكوماتهم".

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