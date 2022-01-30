جدة - نرمين السيد - أعرب مفوض الاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل، عن أمله بالتعاون مع الولايات المتحدة وقطر وأذربيجان فى تعويض نقص الغاز فى بلدان الاتحاد، إن خفضت روسيا إمداداتها.





وأضاف "بوريل" : "خفض أو حتى وقف إمدادات الغاز من روسيا إلى الاتحاد الأوروبى يمكن أن يحدث إذا فشلت المحادثات الأمنية فى أوروبا". وأضاف: "نحن نبحث جميع الخيارات ومنها العمل مع شركاء مثل الولايات المتحدة وقطر وأذربيجان، فى مسألة إمدادات الغاز فى حال قررت روسيا خفض أو وقف عمليات التسليم".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد الأوروبى يبحث عن بدائل لتعويضه بالغاز حال خفضت روسيا إمداداتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.