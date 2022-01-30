البنتاجون: ننظر فى عقوبات ضد روسيا لم ننظر فى مثلها من قبل

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربى، اليوم الأحد، إن واشنطن تنظر فى عقوبات ووسائل لردع العدوان الروسى على أوكرانيا "لم ننظر فى مثلها من قبل"، مؤكدًا أنه لا يزال هناك "مجالًا ومساحةً للدبلوماسية".





جاء فى رد كيربى على سؤال وُجِه إليه خلال مقابلة تلفزيونية بشأن ما تبذله الولايات المتحدة من جهود لتوضيح العواقب المحتملة من جانبها إذا غزت روسيا أوكرانيا.

وفى تصريح نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية مقتطفات منها، قال كيربى: "أعتقد أننا كنا واضحين جدًا مع الرئيس الروسى بوتين، بشأن العواقب الاقتصادية التى يمكن أن تعترض طريقه وطريق الشعب الروسى إذا قام بغزو أوكرانيا.. أعتقد أننا كنا واضحين للغاية فى أننا سننظر فى عقوبات وعواقب اقتصادية، لم ننظر إلى مثلها من قبل بالنظر حتى إلى ما يعود إلى عام 2014".

وقال كيربى -خلال المقابلة- بأن الأمر لا يجب أن يصل إلى صراع، موضحًا "ما زلنا نعتقد أن هناك مساحةً ومجالًا للدبلوماسية"، وأن بلاده تود أن تكون الدبلوماسية هى الحل لهذه الأزمة.

وكان كيربى صرح أمس السبت بأنه "من غير الواضح حقًا" ما الذى يخطط بوتين للقيام به، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسى لديه "الكثير من الخيارات المتاحة له".

وطالبت روسيا بمنع أوكرانيا من الانضمام إلى الناتو، وهو مطلب قال عنه كيربى إنه خارج نطاق اختصاص بوتين. ومع ذلك جدد متحدث البنتاجون التأكيد على أن الولايات المتحدة على استعداد للاستماع إلى بعض المطالب الأمنية الأخرى لموسكو.