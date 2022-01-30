كندا تسحب الموظفين غير الأساسسين من سفارتها فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت السفارة الكندية فى أوكرانيا -فى بيان، اليوم الأحد- أنه سيتم تعزيز الفريق فى السفارة الكندية فى كييف بمسؤولين من ذوى الخبرة فى مجالات، مثل إصلاح قطاع الأمن، وإدارة الصراع، والإصلاح الديمقراطى، والخدمات القنصلية والدبلوماسية.

وفى سياق متصل، وصلت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند إلى كييف، حيث جددت تحذيرات الحلفاء الغربيين بشأن التهديد الذى يلوح فى الأفق بغزو روسى محتمل وسط جمود دولى شديد بشأن الأزمة فى أوروبا الشرقية.

وكانت الحكومة الكندية قد أعلنت الأسبوع الماضى تجديد وتوسيع مهمة التدريب العسكرى الكندى فى أوكرانيا، والمعروفة باسم عملية "يونيفير"، كما تعتزم تقديم حزمة من المساعدات العسكرية غير القتالية، بما فى ذلك السترات الواقية من الرصاص وأجهزة الكشف عن المعادن والمناظير والأطقم الطبية من بين أشياء أخرى.