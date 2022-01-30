البنتاجون: خطر هجمات داعش فى سوريا والعراق ما زال قائما

جدة - نرمين السيد - وقال كيربى - حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأحد - "لا نريد تمدد رقعة النزاع لكن هدفنا فى البنتاجون يكمن فى إبقاء التركيز على التهديد الإرهابى النابع من داعش فى سوريا وفى العراق أيضا بصراحة القول".

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